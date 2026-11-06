सर्दी की शुरुआत और दीपावली के बाद देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ गया है. पराली जलाने और पटाखों से निकले धुएं ने हवा की गुणवत्ता बिगाड़ दी है. शुक्रवार को देश के 43 शहरों में हवा का स्तर खतरनाक दर्ज किया गया.

पंजाब के बठिंडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 1069 और हरियाणा के पानीपत में 1003 दर्ज किया गया. दोनों शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर हैं. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई अन्य शहरों में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.

टॉप-10 प्रदूषित शहरों में हरियाणा और यूपी आगे

शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में बठिंडा 1069 AQI के साथ पहले और पानीपत 1003 के साथ दूसरे स्थान पर रहा. उत्तर प्रदेश का मेरठ 961 AQI के साथ तीसरे स्थान पर है. इसके बाद हरियाणा के सिरसा में 938, सोनीपत में 917 और रोहतक में 847 AQI दर्ज किया गया. उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 899, गाजियाबाद में 844 और नोएडा में 824 AQI रहा. वहीं, हरियाणा का फरीदाबाद 821 AQI के साथ दसवें स्थान पर रहा. इन आंकड़ों से साफ है कि टॉप-10 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के पांच और उत्तर प्रदेश के चार शहर शामिल हैं.

दिल्ली-एनसीआर में भी सांस लेना मुश्किल

दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई. ग्रेटर नोएडा का AQI 795, नई दिल्ली का 729 और गुरुग्राम का 647 रहा. प्रदूषण का यह स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है.

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का दूसरा चरण लागू

प्रदूषित हवा में लंबे समय तक सांस लेने से श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और पहले से बीमार लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज्यादा असर पड़ने की आशंका है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया है.

धूल और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती

इसके तहत सड़कों की अधिक सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा. निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली मेट्रो ने सप्ताह के कार्यदिवसों में 20 अतिरिक्त ट्रेन फेरे शुरू किए हैं. यातायात का दबाव कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों के समय में भी अंतर रखने को कहा गया है.

दीपावली के आसपास बिगड़ जाती है स्थिति

अधिकारियों के अनुसार, मौसम और प्रदूषण के पूर्वानुमान में आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रहने की आशंका जताई गई थी. इसी को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं. दिल्ली और आसपास के उत्तरी भारतीय क्षेत्रों में हर साल सर्दियों के दौरान प्रदूषण गंभीर रूप ले लेता है. दीपावली के आसपास स्थिति और बिगड़ जाती है.

दूसरे महानगरों में प्रदूषण की स्थिति

देश के अन्य बड़े महानगरों में प्रदूषण का स्तर उत्तर भारत के मुकाबले कम रहा. कोलकाता में AQI 204, मुंबई में 172 और हैदराबाद में 134 दर्ज किया गया. वहीं, चेन्नई का AQI 85 रहा. इस तरह उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत के शहरों में वायु प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है.

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