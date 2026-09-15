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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासरकार ने Air India को किया तलब, बिना इमिग्रेशन भागे 3 विदेशी

सरकार ने Air India को किया तलब, बिना इमिग्रेशन भागे 3 विदेशी

सरकार ने एयर इंडिया को तलब किया है. दिल्ली एयरपोर्ट पर बिना जरूरी इमिग्रेशन क्लीयरेंस कराए तीन विदेशी नागरिकों के भारत से जाने का मामला है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 15 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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दिल्ली एयरपोर्ट पर जरूरी इमिग्रेशन क्लीयरेंस कराए बिना तीन विदेशी नागरिकों के भारत से चले जाने के मामले में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को तलब किया है. यह घटनाक्रम तब हुआ है जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने एयर इंडिया को 'सुरक्षा और इमिग्रेशन से जुड़ी गंभीर चूक' के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

क्या है मामला

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी चूक हुई थी.  मामला सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस जारी किया है. ये मामला 3-4 सितंबर का है.  तीनों यात्री अमृतसर से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1115 से दिल्ली पहुंचे थे. यह फ्लाइट हब एंड स्पोक व्यवस्था के तहत चलती है यानी यात्री छोटे शहर से बड़े एयरपोर्ट तक आते हैं और वहां से आगे की अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़ते हैं. फ्लाइट रात करीब 12:50 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची. इसके करीब एक घंटे बाद, रात 1:45 बजे तीनों यात्री लुफ्थांसा की फ्लाइट LH-763 से म्यूनिख के लिए रवाना हो गए. समस्या यह थी कि भारत से बाहर जाने से पहले तीनों की जरूरी इमिग्रेशन जांच हुई ही नहीं.

कैसे हुई गलती

दिल्ली पहुंचने के बाद इन यात्रियों को घरेलू यात्रियों के रास्ते से अलग करके इमिग्रेशन एरिया में भेजा जाना चाहिए था. वहां भारत छोड़ने से पहले उनकी इमिग्रेशन जांच होनी थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तीनों यात्रियों को गेट नंबर 39 से इमिग्रेशन एरिया में भेजने के बजाय International-to-International Transfer Area में ले जाया गया. इसके बाद वे सीधे डिपार्चर एरिया में पहुंच गए और म्यूनिख जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए यानी जिस जगह पर उनकी इमिग्रेशन जांच होनी थी वे वहां पहुंचे ही नहीं.

मंत्रालय ने भेजा था नोटिस

नोटिस में एयर इंडिया से इस पूरी घटना को लेकर कई सवालों के जवाब मांगे गए थे. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया से पूछा है कि SOP का पालन नहीं करने और जरूरी सावधानी न बरतने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. एयरलाइन को नोटिस मिलने के 7 दिन के भीतर अपना जवाब देना है.

ये भी पढ़ें: CGPSC घोटाले में बड़ा खुलासा, ED के सामने भूपेश बघेल के OSD ने उगले राज

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 15 Sep 2026 09:52 AM (IST)
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