सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर एक और याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. यह याचिका हादसे में मारे गए पायलट सुमित सभरवाल के पिता पुष्करराज सभरवाल ने दायर की है. उन्होंने मांग की है कि हादसे की नई, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो. यह जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में हो.

इस याचिका से पहले 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन नाम की संस्था की याचिका पर भी नोटिस जारी किया था. इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 260 लोगों की मौत वाली इस दुर्घटना की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है. कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन निदेशालय (DGCA) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) से जवाब मांगा है.

दोनों याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की तरफ से की जा रही जांच सही नहीं है. इसमें तकनीकी खामियों की अनदेखी कर पूरी जिम्मेदारी पायलटों पर डालने की कोशिश की गई है, लेकिन हादसे में जान गंवा चुके पायलट अब अपने बचाव में कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हैं.

क्या है मामला?

12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद गिर गया था. इससे विमान में बैठे 241 लोगों की मृत्यु हो गई थी. जिस जगह पर विमान गिरा, वहां भी 19 लोग मारे गए. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि घटना को कई महीने बीत जाने के बाद भी लोगों को पता नहीं है कि यह दुर्घटना कैसे हुई. इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

पायलट के पिता की याचिका पर क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि AAIB की रिपोर्ट में पायलटों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. उन्होंने बताया कि इस तरह की जांच अंतरराष्ट्रीय मानकों और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है. चूंकि हादसे में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे, इसलिए अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी जांच में हिस्सा लिया.

एसजी मेहता ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद पायलट की गलती को लेकर कुछ भ्रम पैदा हो गया था. इसलिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी कर यह स्पष्ट किया कि किसी को भी इस हादसे के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है.

जजों ने किया आश्वस्त

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि AAIB की जांच का उद्देश्य किसी को जिम्मेदार ठहराना नहीं है. यह जांच दुर्घटना के कारणों की पहचान करने के लिए है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.