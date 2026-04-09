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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पैन-पैन...', बीच हवा में एक इंजन हुआ बंद तो पायलट ने लगाई आवाज, एअर इंडिया के विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग

'पैन-पैन...', बीच हवा में एक इंजन हुआ बंद तो पायलट ने लगाई आवाज, एअर इंडिया के विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग

Air India: अधिकारियों के मुताबिक हवा में एक इंजन बंद होने पर पायलट ने रेडियो पर ‘पैन-पैन’ कॉल दी, जिसके बाद विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया. उड़ान के 20 मिनट बाद ही प्लाइट की लैंडिंग हुई.

By : वरुण भसीन | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 11:10 PM (IST)
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मुंबई से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI2812 उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद ही गुरुवार (9 अप्रैल 2026) को वापस मुंबई एयरपोर्ट लौट आई. एयरलाइन के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी का शक हुआ जिसके बाद एहतियात के तौर पर पायलट ने मुंबई लौटने का फैसला किया. यह एयरलाइन के तय नियमों के मुताबिक किया गया. विमान सुरक्षित उतरा और अभी तकनीकी जांच चल रही है.

पायलट ने 'पैन-पैन’ कॉल दी

अधिकारियों के मुताबिक हवा में एक इंजन बंद होने पर पायलट ने रेडियो पर ‘पैन-पैन’ कॉल दी, जिसके बाद विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया. यह फ्लाइट सुबह 2:05 बजे उड़ान भरने वाली थी, जो करीब 2:15 बजे रवाना हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद मुंबई लौट आई और लगभग 2:35 बजे सुरक्षित लैंडिंग कर ली. पैन-पैन कॉल एविएशन और समुद्री संचार में इस्तेमाल होने वाला एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इमरजेंसी सिग्नल है. यह एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है, जिस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है. हालांकि यह MAYDAY इमरजेंसी जितना गंभीर नहीं होता.

एअर इंडिया के विमान में कई खामियों का दावा

यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले महीने यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर एअर इंडिया के विमानों के अचानक निरीक्षण के बाद कई सुरक्षा खामियां पाई गई. इस एयरलाइन को भारत के एविएशन रेगुलेटर की ओर से रखरखाव और इंजीनियरिंग मानकों को लेकर बार-बार जांच का सामना करना पड़ा है.

एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'हमें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है. मुंबई एयरपोर्ट पर हमारी टीमों ने तुरंत सहायता मुहैया कराया और फ्लाइट ऑपरेशन के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई. हमारे लिए यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. भविष्य में भी ऐसे मामलों में सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें : कथित स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो पर भड़के हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी को दिया चैलेंज, कहा- हिम्मत है तो...

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 09 Apr 2026 11:08 PM (IST)
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