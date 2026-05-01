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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAir India Express: एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट फिर शुरू! कतर-बहरीन जैसे खाड़ी देशों की यात्रा करने वालों को मिली बड़ी राहत

Air India Express: एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट फिर शुरू! कतर-बहरीन जैसे खाड़ी देशों की यात्रा करने वालों को मिली बड़ी राहत

Air India Express: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कतर, बहरीन और गल्फ देशों के लिए उड़ानें फिर से शुरू कर दी. इससे खाड़ी देशों में काम करने वालों को काफी राहत मिलेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 01 May 2026 02:19 PM (IST)
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एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 अप्रैल से कतर और बहरीन के लिए अपनी फ्लाइट सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं. इसके साथ ही UAE, ओमान और सऊदी अरब के लिए भी ज्यादा उड़ानें शुरू की गई हैं. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में फिर से तेजी देखी जा रही है.

अब देश के कई बड़े और छोटे शहरों से इन देशों के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं. इनमें अमृतसर, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोझिकोड, कन्नूर, लखनऊ, मंगलुरु, मुंबई, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम और वाराणसी शामिल हैं. इससे यात्रियों को सीधे कनेक्शन मिलेगा और यात्रा आसान हो जाएगी.

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UAE और मिडिल ईस्ट के शहरों से मजबूत कनेक्शन

एयर इंडिया एक्सप्रेस अल ऐन, अबू धाबी, दुबई, रास अल खैमाह, शारजाह, जेद्दा, रियाद और मस्कट जैसे शहरों के लिए अपनी सेवाएं जारी रखेगी. साथ ही पुराने रूट भी फिर से शुरू किए जा रहे हैं, जिससे भारत और गल्फ देशों के बीच संपर्क और बेहतर होगा.

कंपनी का नेटवर्क और ताकत

एयर इंडिया एक्सप्रेस टाटा ग्रुप की कंपनी है. यह एयरलाइन भारत के अंदर और बाहर कुल 45 घरेलू और 17 अंतरराष्ट्रीय जगहों को जोड़ती है. यह हर दिन 500 से ज्यादा उड़ानें चलाती है और इसके पास 100 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें बोइंग 737 और एयरबस A320 शामिल हैं.

यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं

एयरलाइन यात्रियों को अच्छा अनुभव देने पर जोर देती है. इसमें गर्म खाना, आरामदायक सीटें और नए डिजाइन वाले विमान शामिल हैं. इसके अलावा 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए खास लॉयल्टी प्रोग्राम भी है, जिससे यात्रियों को अलग-अलग फायदे मिलते हैं.

दोहा के लिए भी फिर शुरू होंगी उड़ानें

1 मई से भारत की बड़ी एयरलाइन कंपनियां दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी पूरी तरह से उड़ानें शुरू करने जा रही हैं. इसमें एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो शामिल हैं. इससे भारत और कतर के बीच यात्रा फिर से सामान्य होने की उम्मीद है.

पहले क्यों रुकी थीं उड़ानें

कुछ समय पहले क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था. 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ईरान-अमेरिका जंग के बाद हालात बिगड़ गए थे, जिसके कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई थीं. अब स्थिति में सुधार के बाद सेवाएं धीरे-धीरे फिर शुरू की जा रही हैं.

भारतीय दूतावास ने क्या कहा

कतर में भारतीय दूतावास ने बताया कि 1 मई 2026 से भारत और दोहा के बीच उड़ानें फिर शुरू करने की योजना है. दूतावास ने यह भी कहा कि यह कदम कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर उठाया गया है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुचारु सेवा मिल सके.

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Published at : 01 May 2026 02:19 PM (IST)
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