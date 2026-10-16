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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासऊदी अरब में तनाव: एयर इंडिया की उड़ानें 20 अक्टूबर तक रद्द, यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड

सऊदी अरब में तनाव: एयर इंडिया की उड़ानें 20 अक्टूबर तक रद्द, यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सऊदी अरब में बिगड़ते हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने रियाद, दम्माम और जेद्दा आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानें 20 अक्टूबर 2026 तक रद्द कर दी हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सऊदी अरब में बिगड़ते हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने सऊदी अरब आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानों का निलंबन 20 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया है. एयरलाइन ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी दी. इससे पहले एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 17 अक्टूबर तक सऊदी अरब की उड़ानें रद्द करने की घोषणा की थी.

एयर इंडिया ने अपनी पोस्ट में कहा कि सऊदी अरब में बदलते हालात को देखते हुए रियाद, दम्माम और जेद्दा से आने-जाने वाली उसकी सभी उड़ानें 20 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी. एयरलाइन ने कहा कि वह क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और सुरक्षित तरीके से उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू करने के लिए हालात का आकलन कर रही है. कंपनी के मुताबिक, यात्रियों और विमान के चालक दल की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

यात्रियों को मिलेगा रिफंड

उड़ानें रद्द होने से सऊदी अरब जाने और वहां से भारत लौटने की योजना बना रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. एयरलाइन प्रभावित यात्रियों को टिकट का पूरा रिफंड दे रही है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जानकारी संबंधित एयरलाइन से जरूर लें और टिकट रद्द होने की स्थिति में रिफंड या यात्रा के दूसरे विकल्पों के बारे में पूछें.

रियाद एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय की मौत

सऊदी अरब में हाल के हमलों से हवाई यातायात प्रभावित हुआ है. 10 अक्टूबर को रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी, जबकि 11 अन्य भारतीय घायल हुए थे. इस घटना के बाद सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है.  सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल ने इससे पहले वहां रह रहे भारतीयों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया था.

उन्होंने नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि भारत इस मुश्किल समय में सऊदी अरब की जनता और नेतृत्व के साथ खड़ा है. उन्होंने मृतक भारतीय के परिवार के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. राजदूत ने बताया कि मृतक भारतीय के परिवार से अधिकारी संपर्क में हैं. इसके अलावा, हमले में घायल हुए 11 भारतीयों की मदद के लिए अस्पताल प्रशासन और उनके परिजनों से भी बातचीत की जा रही है.

सऊदी अरब जाने से पहले उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह

भारतीय राजदूत के मुताबिक, रियाद एयरपोर्ट बंद होने के कारण एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी उड़ानें रद्द की थीं. हालांकि, सऊदिया, फ्लाईनास और फ्लाईडील की उड़ानें उपलब्ध थीं. यात्रियों के पास इन एयरलाइंस से यात्रा करने या पड़ोसी खाड़ी देशों के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचने का विकल्प हो सकता है. लेकिन यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित उड़ान की उपलब्धता और स्थिति की पुष्टि करना जरूरी है. रियाद, दम्माम और जेद्दा के लिए टिकट बुक करा चुके यात्रियों को अपनी एयरलाइन से संपर्क कर रिफंड और यात्रा के वैकल्पिक इंतजामों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है.

भारतीय दूतावास ने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा

सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से शांत और सतर्क रहने की अपील की है. दूतावास ने सलाह दी है कि हवाई हमलों के दौरान लोग खुले स्थानों पर जाने से बचें और घर या किसी सुरक्षित इमारत के भीतर रहें. भारतीय नागरिकों से यह भी कहा गया है कि वे हमलों से जुड़ी तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करें, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानूनों का उल्लंघन हो सकता है. 

दूतावास के अनुसार, भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास और आउटसोर्स सेवा प्रदाता काम कर रहे हैं. इसलिए पासपोर्ट सहित अन्य जरूरी सेवाओं के लिए भारतीय नागरिक संबंधित कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं. उमरा यात्रियों की सहायता के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन भी जारी की गई है. दूतावास ने भारतीयों से अपील की है कि वे सऊदी अरब में सुरक्षा स्थिति और उड़ानों से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस तथा आधिकारिक सलाह पर नजर बनाए रखें.

यह भी पढ़िएः 'जेलेंस्की हमारे से लिए अच्छे आदमी नहीं, मैं उनसे हिसाब...', ट्रंप का नया प्लान क्या?

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 16 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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