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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAir India फ्लाइट में कैसे फेल हुए तीनों हाइड्रॉलिक सिस्टम? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Air India फ्लाइट में कैसे फेल हुए तीनों हाइड्रॉलिक सिस्टम? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

AAIB की Preliminary Report में 4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट AI-2379 से जुड़ी घटना को लेकर अहम जानकारी सामने आई है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 04 Sep 2026 11:55 AM (IST)
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फुकेत से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 की 4 अगस्त की घटना को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है. रिपोर्ट में उड़ान से जुड़े दो बेहद अहम और अलग-अलग पहलू सामने आए हैं. पहला, दिल्ली पहुंचने के बाद फ्लाइट के कमांडर का साइको-एक्टिव पदार्थों का टेस्ट नॉन-निगेटिव आया और पुष्टि के लिए किए गए ब्लड टेस्ट में भी यही परिणाम रहा. दूसरा, उड़ान के दौरान करीब 36 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान के तीनों हाइड्रॉलिक सिस्टम एक के बाद एक फेल हो गए. इसी दौरान ऑटोपायलट डिस्कनेक्ट हुआ, स्टॉल वॉर्निंग आई और विमान कुछ ही सेकंड में अपनी तय ऊंचाई से सैकड़ों फीट ऊपर-नीचे हुआ. इस झटके में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू समेत कुल 24 लोग घायल हुए. हालांकि, AAIB की रिपोर्ट इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़कर कोई निष्कर्ष नहीं देती है. जांच अभी जारी है.

पहले जानिए- विमान में कितने लोग सवार थे

AI-2379 एयरबस A320-251N विमान था. इसका रजिस्ट्रेशन VT-EXO था और विमान का निर्माण वर्ष 2018 में हुआ था. विमान में कुल 145 लोग सवार थे. इनमें 137 यात्री शामिल थे, जिनमें तीन शिशु भी थे. इसके अलावा छह केबिन क्रू और दो पायलट विमान में मौजूद थे. फ्लाइट के कमांडर की उम्र 34 साल थी. उनके पास ATPL लाइसेंस था और उनके पास करीब 5,055 घंटे का उड़ान अनुभव था. वहीं 32 वर्षीय को-पायलट के पास CPL लाइसेंस था और उनका उड़ान अनुभव करीब 1,393 घंटे था. दोनों पायलटों ने उड़ान से पहले करीब 22 घंटे आराम किया था. पिछले 24 घंटे के दौरान उन्होंने कोई दूसरी उड़ान नहीं भरी थी.

यह भी पढ़िएः US ने ईरान में शादी वाले घर पर किया हमला, जेडी वेंस बोले- 'नागरिकों को निशाना...'

 

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 04 Sep 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Air India Breaking News Abp News Air India Flight AI-2379
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