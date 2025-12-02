हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजिस सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, उसके बिना उड़ता रहा एयर इंडिया का विमान, DGCA ने लिया एक्शन

जिस सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, उसके बिना उड़ता रहा एयर इंडिया का विमान, DGCA ने लिया एक्शन

एयर इंडिया के विमान को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां उसका विमान A320 बिना ARC के हवा में उड़ान भरता रहा. विमान की उड़ान भरने की कानूनी वैधता समाप्त हो गई थी.

By : वरुण भसीन | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 02 Dec 2025 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

देश की एविएशन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई है. Air India का एक Airbus A320 विमान अपनी ‘कानूनी फिटनेस’ यानी एयरवर्धीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (Airworthiness Review Certificate (ARC) खत्म होने के बाद भी लगातार 8 बार उड़ान भरता रहा. इस पर अब डीजीसीए ने एयरइंडिया को फटकार लगाई है. एयरलाइन उद्योग में ARC वही है जो किसी वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बिना इसके सड़क पर गाड़ी नहीं निकल सकती, तो एक कमर्शियल विमान का बिना ARC उड़ना कहीं ज्यादा खतरनाक है. 

दरअसल, 24 और 25 नवंबर को यह विमान घरेलू रूट पर सामान्य यात्री सेवा में चलता रहा, जबकि इसका ARC पहले ही एक्सपायर हो चुका था. यह वही दस्तावेज है, जो किसी भी विमान के उड़ान के लायक होने की आधिकारिक पुष्टि करता है. 

सुरक्षा नियम कहते हैं
बिना एआरसी (ARC) कोई भी कमर्शियल विमान उड़ान नहीं भर सकता. फिर भी यह A320 यात्रियों को लेकर हवा में रहा. जानकारी के मुताबिक, 25 नवंबर को ड्यूटी पर मौजूद एक तकनीकी इंजीनियर ने रूटीन डॉक्यूमेंट चेक के दौरान पाया कि विमान का ARC वैध ही नहीं है. 

यानि दर्जनों यात्रियों ने 8 उड़ानें ऐसे विमान में भरीं, जिसमें कागजी तौर पर उड़ान भरने की वैधता ही खत्म हो चुकी थी. डीजीसीए (DGCA) ने तुरंत एयर इंडिया से इस मामले में जवाब तलब किया है. पूरे मामले में जांच शुरू हो चुकी है. 

एआरसी क्या है, इतना जरूरी क्यों?
एआरसी एक तरह का दस्तावेज होता है, जिसे एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (Airworthiness Review Certificate) कहा जाता है. यह वही दस्तावेज है, जो सुनिश्चित करता है कि विमान तकनीकी रूप से सही है. सभी सिस्टम रूल कॉम्प्लायंट हैं, या नहीं. उड़ान भरने के लिए विमान सुरक्षित है या नहीं. अगर एआरसी एक्सपायर हो जाता है, तो विमान की कानूनी फिटनेस आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाती है. तब उसे किसी भी तरह की ऊंचाई की उड़ान भरने की मंजूरी नहीं होती. यह नियम विमान दुर्घटनाओं को देखते हुए सख्ती से लागू किया जाता है. 

एयर इंडिया ने दिया जवाब
घटना के सामने आने के बाद से एयर इंडिया ने इसे बेहद ही अफसोसजनक और अस्वीकार्य बताया है. उन्होंने कहा है, हमें जैसे ही  पता चला हमने डीजीसीए (DGCA) को तुरंत रिपोर्ट किया गया. इसमें जिम्मेदार सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. एक व्यापक आंतरिक जांच का आदेश दिया गया है. सुरक्षा प्रोटोकॉल से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

एयरलाइन ने घटना पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशनल इंटिग्रिटी पर उनकी प्रतिबद्धता अटल है. यह घटना कंपनी के तय मानकों के खिलाफ है.

डीजीसीए जांच में जुटा
अब इस पूरे मामले में DGCA यह जांच कर रहा है कि ARC की वैधता चेक करने जैसी बेसिक प्रक्रिया कैसे फेल हुई? किस स्तर पर निगरानी में चूक हुई? क्या यह सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन गलती थी या प्रक्रियागत लापरवाही? जांच के बाद एयरलाइन पर जुर्माना, कड़े निर्देश और जिम्मेदार कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है.

यहां ये भी की भले ही उड़ानें सुरक्षित उतर गईं लेकिन घटना ने यह साफ कर दिया कि डॉक्यूमेंट चेकिंग सिस्टम में कमी है और SOP फॉलो होने में लापरवाही हुई. DGCA ने Air India को आंतरिक जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सिस्टम में कौन सी कमी के कारण ऐसा हुआ.

एयरलाइन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो और सभी सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए. DGCA ने स्पष्ट किया है कि यात्री सुरक्षा से जुड़ी किसी भी चूक को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित सुधारात्मक कदम अनिवार्य होंगे. 

DGCA ने पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा? 

DGCA के मुताबिक, 'एयर इंडिया एयरलाइन ने एक Airbus A320 विमान को तब भी उड़ाया जब उसका एयर वर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) एक्सपायर हो चुका था. यह सर्टिफिकेट हर साल जारी किया जाता है और किसी भी विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड, उसकी फिजिकल हालत और सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही मिलता है.

70 में से 69 विमानों की ARC जारी हो चुकी थी

विस्तारा (Vistara) को एयर इंडिया में विलय करने के बाद 2024 में तय किया गया था कि 70 विस्तारा विमानों में से हर विमान का पहला ARC रिन्यूअल DGCA ही करेगा. DGCA अब तक 69 विमानों का ARC जारी कर चुका था, जबकि 70वें विमान का ARC रिन्यू नहीं हो सका, क्योंकि वह इंजन बदलने की प्रक्रिया में ग्राउंड था. इसी दौरान उसका ARC एक्सपायर हो गया, लेकिन इंजन बदलने के बाद भी विमान को ARC रिन्यू किए बिना ही सेवा में भेज दिया गया.

एयरइंडिया ने दी सूचना

Air India ने 26 नवंबर 2025 को खुद DGCA को सूचना दी कि यह विमान एक्सपायर्ड ARC के बावजूद आठ रेवेन्यू फ्लाइट सेक्टर्स में ऑपरेट कर दिया गया है. इसे गंभीर सुरक्षा उल्लंघन मानते हुए DGCA ने तुरंत कार्रवाई की. DGCA ने एयरलाइन को विमान को तुरंत ग्राउंड करने का निर्देश दिया है. ARC प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है, जबकि संबंधित कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 02 Dec 2025 05:21 PM (IST)
Air India ARC DGCA DELHI
