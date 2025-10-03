'पाकिस्तान को मनोहर कहानियां सुनाकर खुश रहने दो...', IAF चीफ एपी सिंह ने उड़ाई PAK की खिल्ली

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार (3 अक्तूबर 2025) को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए. उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के भीतर घुसकर तय किए टारगेट पर हमला किया उससे दुनिया को सबक लेना चाहिए. इस दौरान उन्होंने भारतीय फाइटर जेट को लेकर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा पर तंज कसते हुए कहा कि जो मनोहर कहानियां चला रहे हैं उन्हें चलाने दिया जाए.

22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए. इसके बाद आतंकियों की मदद करने आए पाकिस्तानी सेना को जवाब देते हुए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर ऐसी तबाही मचाई, जिसे वह सदियों तक नहीं भूल पाएगा.

'भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट गिराए'

ऑपरेशन सिंदूर के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह तीनों सेनाओं के तालमेल का प्रतिबिंब है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हवा में हमारे पास लंबी दूरी वाले एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) और चार से पांच लड़ाकू विमानों के सबूत हैं.

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के रडार, कमांड और कंट्रोल सेंटर, रनवे और हैंगर आदि को नुकसान पहुंचा था. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं ने हवाई रक्षा प्रणाली 'सुदर्शन चक्र' पर काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम अच्छी साबित हुई.

'पाकिस्तान को मनोहर कहानियां सुनाकर खुश रहने दो'

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, "उन्होंने (पाकिस्तान) कहा कि हमने इतने जेट गिराए? मैं अब भी कुछ नहीं बोलूंगा और न ही बोलना चाहूंगा. अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसने हमारे 15 जेट गिराए हैं तो उन्हें सोचने दो. मुझे उम्मीद है कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया होगा और जब वे दोबारा लड़ने आएंगे तो मेरे बेड़े में 15 कम विमान होंगे तो मैं इसके बारे में बात क्यों करूं?"

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां हैं. उन्हें खुश रहने दीजिए. आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी जनता को कुछ तो दिखाना ही है. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता."

