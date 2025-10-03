हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पाकिस्तान को मनोहर कहानियां सुनाकर खुश रहने दो...', IAF चीफ एपी सिंह ने उड़ाई PAK की खिल्ली

'पाकिस्तान को मनोहर कहानियां सुनाकर खुश रहने दो...', IAF चीफ एपी सिंह ने उड़ाई PAK की खिल्ली

Operation Sindoor: एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर तक हमला किया था. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कुछ भी दिखाकर खुश रहने दीजिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार (3 अक्तूबर 2025) को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए. उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के भीतर घुसकर तय किए टारगेट पर हमला किया उससे दुनिया को सबक लेना चाहिए. इस दौरान उन्होंने भारतीय फाइटर जेट को लेकर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा पर तंज कसते हुए कहा कि जो मनोहर कहानियां चला रहे हैं उन्हें चलाने दिया जाए.

22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए. इसके बाद आतंकियों की मदद करने आए पाकिस्तानी सेना को जवाब देते हुए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर ऐसी तबाही मचाई, जिसे वह सदियों तक नहीं भूल पाएगा.

'भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट गिराए'

ऑपरेशन सिंदूर के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह तीनों सेनाओं के तालमेल का प्रतिबिंब है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हवा में हमारे पास लंबी दूरी वाले एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) और चार से पांच लड़ाकू विमानों के सबूत हैं. 

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के रडार, कमांड और कंट्रोल सेंटर, रनवे और हैंगर आदि को नुकसान पहुंचा था.  वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं ने हवाई रक्षा प्रणाली 'सुदर्शन चक्र' पर काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम अच्छी साबित हुई. 

'पाकिस्तान को मनोहर कहानियां सुनाकर खुश रहने दो'

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, "उन्होंने (पाकिस्तान) कहा कि हमने इतने जेट गिराए? मैं अब भी कुछ नहीं बोलूंगा और न ही बोलना चाहूंगा. अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसने हमारे 15 जेट गिराए हैं तो उन्हें सोचने दो. मुझे उम्मीद है कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया होगा और जब वे दोबारा लड़ने आएंगे तो मेरे बेड़े में 15 कम विमान होंगे तो मैं इसके बारे में बात क्यों करूं?"

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां हैं. उन्हें खुश रहने दीजिए. आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी जनता को कुछ तो दिखाना ही है. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता."

ये भी पढ़ें : IAF चीफ अमर प्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा, कहा- 'पहलगाम हमले के बाद...'

Published at : 03 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Pakistan Pahalgam Terror Attack OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
गुजरात
Gujarat Politics: कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

American Shutdown का असर भारी पड़ेगा! भारत भी अछूता नहीं | ABPLIVE
UP On High Alert: Bareilly छावनी में तब्दील, Drone से निगरानी, 48 घंटे Internet बंद
Cough Syrup Deaths: MP-Rajasthan में 11 मासूमों की मौत, सिस्टम पर सवाल!
Bareilly Jumma Security: बरेली में हाई अलर्ट, 8500 पुलिस बल तैनात, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती
OOPS! Asim Munir की हुई ऐसी बेइज्जती कि...कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
गुजरात
Gujarat Politics: कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
फैट से कैसे फिट हुईं अंशुला कपूर? यहां जानें- अर्जुन कपूर की बहन का कंप्लीट डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन
फैट से कैसे फिट हुईं अंशुला कपूर? जानें- अर्जुन कपूर की बहन का कंप्लीट डाइट प्लान
लाइफस्टाइल
Boredom Management Tips: किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
किसी का इंतजार करना हर बार नहीं होता बोरिंग, होते हैं इसके गजब के फायदे, पढ़ें यह रिसर्च
शिक्षा
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ऐसे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स...90/20 वाला रूल फॉलो करेंगे तो आप भी बन जाएंगे जीनियस
ट्रेंडिंग
पहले मारी टक्कर फिर जानबूझकर बेजुबान के ऊपर चढ़ा दी कार, सांड की हत्या का वीडियो देख कांप जाएगी रूह
पहले मारी टक्कर फिर जानबूझकर बेजुबान के ऊपर चढ़ा दी कार, सांड की हत्या का वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget