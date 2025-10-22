तेलंगाना के प्रमुख विधानसभा क्षेत्र जुबली हिल्स के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के समापन पर एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला. नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन मंगलवार को 117 उम्मीदवारों ने 194 नामांकन पत्र दाखिल किए, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई. इस उपचुनाव के लिए कुल मिलाकर 211 उम्मीदवारों ने 321 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जो इस बात का संकेत है कि मतदाताओं के सामने कई विकल्प होंगे, भले ही अंतिम रूप से यह संख्या कम हो जाए.

यह उपचुनाव विधायक जी. सयन्ना के निधन के कारण आवश्यक हुआ है, जिससे इस सीट पर तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS, अब BRS), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा निर्धारित हुई है. अधिकारियों के मुताबिक, इतनी बड़ी संख्या में नामांकन पत्र दाखिल होना कई बार मतदाताओं को भ्रमित करने या किसी विशेष रणनीति का हिस्सा होता है.

नामांकन पत्रों की जांच पर टिकी हैं नजरें

अब सभी नजरें नामांकन पत्रों की जांच पर टिकी हैं. निर्वाचन अधिकारियों ने बुधवार से इन पर्चों की कड़ाई से जांच शुरू कर दी है. रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न की जा रही है. एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने बताया, "हम प्रत्येक नामांकन पत्र का बारीकी से परीक्षण कर रहे हैं. यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि केवल वही उम्मीदवार चुनाव लड़ें, जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों. किसी भी अपात्र उम्मीदवार को चुनावी प्रक्रिया में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी."

AIMIM ने कांग्रेस को दिया समर्थन

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया है. यह उपचुनाव विधायक जी. सायन्ना के निधन के कारण आयोजित किया जा रहा है, जिससे TRS (अब BRS), बीजेपी और कांग्रेस सहित प्रमुख दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी हुई है.

24 तारीख को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि

नामांकन वापसी की अंतिम तिथि इस महीने की 24 तारीख निर्धारित की गई है. इस दिन तक जो उम्मीदवार अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे, वे अंतिम रूप से चुनावी मैदान में बने रहेंगे. इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कितने उम्मीदवार और कौन से दल अपनी किस्मत आजमाएंगे.

