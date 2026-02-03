AIMIM के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक अहमद पाशा कादरी का निधन, असदुद्दीन ओवैसी ने जताया शोक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के महासचिव और चार बार के विधायक जनाब सय्यद अहमद पाशा कादरी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. इनके निधन से हैदराबाद की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है. तेलंगाना के पुराने शहर में अपनी गहरी पकड़ रखने वाले कादरी ने ओवैसी परिवार की तीन पीढ़ियों के साथ काम करते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान की थी. असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन के निधन पर शोक व्यक्त किया.

चार दशकों से राजनीति में सक्रिय थे कादरी

शहर की राजनीति में करीब चार दशकों से सक्रिय कादरी का राजनीतिक सफर 1986 में हैदराबाद नगर निगम के पार्षद के रूप में शुरू हुआ था. दबीरपुरा वार्ड से शुरुआत करने वाले कादरी ने अपनी मेहनत और जनसेवा के दम पर तेजी से उत्कर्ष किया. उन्होंने 2004, 2009 और 2014 में चारमीनार विधानसभा क्षेत्र से और फिर 2018 में याकूतपुरा से विधायक चुनाव जीतकर अपनी लोकप्रियता को साबित किया था.

ओवैसी बंधुओं के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक थे कादरी

AIMIM के संगठनात्मक ढांचे के पीढ़ी और अनुशासन के प्रहरी के रूप में जाने जाने वाले कादरी, पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक थे. चाचा जान सलाहुद्दीन ओवैसी के युग से लेकर अब तक उन्होंने पार्टी की हर चुनौती का सामना किया. उनकी मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है, जहां लोग उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने वाला एक सच्चा कर्मठ योद्धा बता रहे हैं.

कादरी के निधन से AIMIM को लगा झटका

कादरी के निधन से AIMIM को उस समय बड़ा झटका लगा है जब पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है. पार्टी के कई युवा नेताओं के लिए वे प्रेरणास्पद स्तंभ थे. उनके जाने से ओल्ड सिटी की राजनीति में एक ऐसा अनुभवी चेहरा कम हो गया है, जो अपने अनुशासन और वफादारी के लिए हमेशा याद किए जाएंगे.

