

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले 2027 में होने हों. लेकिन सियासी दल अभी से चुनावी हुंकार भरने लगे हैं. इसमें नया नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) का भी जुड़ गया है. असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ने उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी का झंडा लहराने का ऐलान कर दिया. ओवैसी यहीं नहीं रुके और यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने और पार्टी का परचम लहराने की बात कह दी.

अकबरुद्दीन ने क्या कहा?

अकबरुद्दीन ने जनसभा के दौरान कहा, "इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है उतना ही सिर पर टोपी लगाने का भी है. ये मुल्क सबका है. इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं और सूली पर चढ़े हैं, लेकिन आज सिर्फ बात हिंदू-मुस्लिमों की होती है. मुल्क का मसला क्या केवल हिंदू और मुसलमान हैं. ऐ नादानों इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो वह महंगाई का है. यहां घरों पर छत नहीं हैं, पीने के लिए साफ पानी नहीं और कई घरों में बिजली तक नहीं हैं."

सीएम योगी को दिया चैलेंज

निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज देते हुए कहा, "मिस्टर योगी ,यूपी आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ ,अब यूपी में भी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे. हम सभी यूपी चलेंगे और यूपी में अपनी ताकत और अपने झंडे को गाड़ेंगे और वहां भी अपना झंडा लहराएंगे."

कौन हैं अकबरुद्दीन ओवैसी?

अकबरुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) के बड़े नेता हैं. वह AIMIM के मुखिया असद्दुदीन के भाई हैं. ओवैसी मौजूदा समय में विधायक हैं और हैदराबाद की चंद्रयानगुट्टा सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं. 2023 में उनको तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी बनाया जा चुका है. उनका 15 मिनट वाला बयान काफी विवादों में रह चुका है. 2012 में आदिलाबाद में एक रैली में उन्होंने कहा था, "अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, तो 25 करोड़ मुसलमान दिखा देंगे कि वे 100 करोड़ हिंदुओं के मुकाबले कितने ताकतवर हैं."