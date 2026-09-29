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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशेखपेट में बीफ की दुकान बंद कराने पर AIMIM नेताओं ने की शिकायत

शेखपेट में बीफ की दुकान बंद कराने पर AIMIM नेताओं ने की शिकायत

AIMIM विधान पार्षद मिर्जा रियाज उल हसन एफेंडी और पूर्व कॉर्पोरेटर राशिद फराज ने गोलकोंडा पुलिस से इस मामले की शिकायत की और केस दर्ज कराया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 29 Sep 2026 11:03 PM (IST)
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हैदराबाद के शेखपेट में एक व्यक्ति ने बीफ की दुकान बंद करवा दी. उसने दावा किया कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें नहीं हो सकती. यह दुकान लालम्मा गार्डन्स में कृष्णावेणी टैलेंट स्कूल के पास है. एक वायरल वीडियो में एक अनजान व्यक्ति दुकान के कर्मचारियों को गाली देते और दुकान का शटर तोड़ते हुए दिख रहा है. इसके बाद आरोपी स्कूल के अंदर भी जाता है और दुकान के पास होने पर आपत्ति जताता है.

जानकारी के मुताबिक, AIMIM विधान पार्षद मिर्जा रियाज उल हसन एफेंडी और पूर्व कॉर्पोरेटर राशिद फराज ने गोलकोंडा पुलिस से इस मामले की शिकायत की और केस दर्ज कराया. पुलिस ने शिकायत पर ध्यान दिया है और मामले की जांच कर रही है.  

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AIMIM नेताओं की मांग पर पुलिस ने क्या कहा?

AIMIM नेताओं ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने और शेखपेट में शांति-व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा मांगा है. वहीं, जमीयत उल कुरैश के सदस्यों ने दुकान का दौरा किया और उसे फिर से खुलवा दिया. 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों के पास मीट की दुकानें खोलने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है. गोलकोंडा पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है. टोलीचौकी ACP सैयद फैयाज ने कहा कि स्कूलों के पास पान की दुकानें चलाने पर रोक लगाने वाले कानून तो हैं, लेकिन मीट की दुकानों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है. पुलिस ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे.

हालांकि, अब यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया है. उम्मीद है कि पुलिस मामले की जांच करेगी और अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई करेगी. पुलिस ने कहा है कि यह जरूरी है कि समुदाय के लोग मामले को अपने हाथ में न लें और कानून का पालन करें. मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है. 

यह भी पढ़ेंः CWC बैठक में शशि थरूर के सुझाव पर खरगे ने कसा तंज, बोले- ‘आप आएंगे या सिर्फ...’

Published at : 29 Sep 2026 11:03 PM (IST)
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