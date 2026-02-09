मध्य प्रदेश में AIMIM नेता तौकीर निजामी के बिगड़े बोल, मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान, अब दी सफाई
AIMIM Leader in MP: AIMIM नेता तौकीर निजामी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी मुसलमानों का नेता नहीं हो सकता है.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता तौकीर निजामी ने सोमवार (9 फरवरी, 2026) को मुसलमानों को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है. उन्होंने मुसलमानों को तीन टाइप का बताते हुए कहा कि पहले मुसलमान जूते चाटने वाले होते हैं, जो कांग्रेस पार्टी में पाए जाते हैं. दूसरे जूता खाने वाले टाइप के मुसलमान होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) में मिलते हैं और तीसरे टाइप के मुसलमान जो जूते मारने वाले होते हैं और वो मजलिस (AIMIM) में मिलते हैं.
मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम नेता तौकीर निजामी ने यह बयान दिया है. उन्होंने अपने विवादित बयान को लेकर कहा कि यह मेरा निजी बयान है. मैंने यह बात एक प्रतीक के तौर पर उन तथाकथित सेकुलर पार्टियों और उनके नेताओं के लिए बोली थी, जो अपने आपको मुस्लिमों का हितैशी बताते हैं, लेकिन मुसलमानों के हित से उनका कोई लेना-देना नहीं है.
सेकुलर पार्टियों और उनके नेताओं के लिए कही ये बात- निजामी
AIMIM नेता ने कहा, ‘जूता चाटने और जूता खाने वाली जो बात मैंने कही है, वह प्रतीक के तौर पर कही है. मैंने यह बात उन तथाकथित सेकुलर पार्टियों और उनके नेताओं के लिए बोली, जो अपने आपको मुसलमानों का हितैशी बताते हैं, लेकिन मुस्लिमों के हित से उनका कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टियों में जो मुस्लिम लीडर हैं, वह अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं.’
उन्होंने कहा, ‘जब देश में कहीं भी किसी मुसलमान पर अत्याचार होता है, अखलाक की हत्या होती है, किसी मुस्लिम महिला के साथ दुष्कर्म होता है या फिर किसी मुस्लिम भाई के साथ अत्याचार होता है, तब ये सारे तथाकथित सेकुलर पार्टी के मुस्लिम नेता अपना मुंह बंद कर चुपचाप बैठ जाते हैं और सिर्फ उन पार्टियों का झंडा उठाते हैं.’
राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर बोले AIMIM नेता
AIMIM नेता तौकीर निजामी ने इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव, इन दोनों में से कोई भी मुसलमानों के नेता नहीं हो सकते हैं.
