तेलंगाना में डिजिटल परिवार रजिस्टर लॉन्च, ओवैसी ने फैसले का किया स्वागत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले का स्वागत किया; कागजी काम घटेगा।

तेलंगाना सरकार ने GOMs नंबर 172 जारी किया है, जिसके तहत पूरे राज्य में 'डिजिटल तेलंगाना परिवार रजिस्टर' बनाया जाएगा और 'मीसेवा' (MeeSeva) के जरिए 62 रुपये के सर्विस चार्ज पर परिवार रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने की मंजूरी दी गई है. यह आदेश शनिवार (25 जुलाई, 2026) को जारी किया गया और पूरे तेलंगाना में लागू होगा.

इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कार्ड (राशन कार्ड) डेटाबेस से परिवार का प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और सरकारी प्रक्रियाओं के लिए कागजी कार्रवाई को आसान बनाना है. इस रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जाएगा और इसे राशन कार्ड (खाद्य सुरक्षा कार्ड) डेटाबेस से जोड़ा जाएगा. इसके सर्टिफिकेट 'मीसेवा' सेंटर्स, पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए हासिल किए जा सकेंगे.

अधिकारियों ने क्या दी जानकारी?

राजस्व विभाग के सरकारी आदेश के अनुसार, परिवार रजिस्टर में खाद्य सुरक्षा कार्ड का डेटा ही होगा और इसमें परिवार रजिस्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर राशन कार्ड नंबर जैसा ही होगा. इसमें परिवार के मुखिया, सभी सदस्यों, उनके आपसी रिश्तों, उम्र, जन्म की तारीख, लिंग और पूरे पते की जानकारी होगी.

अधिकारियों ने साफ किया है कि यह रजिस्टर परिवार की संरचना का रिकॉर्ड है, न कि कोई ऐसा कानूनी दस्तावेज, जिससे संपत्ति का अधिकार, वारिस होने का सबूत या कल्याणकारी योजनाओं का अपने-आप लाभ मिले.

असदुद्दीन ओवैसी फैसले पर क्या कहा?

हैदराबाद के सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने पार्टी नेता फहीम कुरैशी के साथ मिलकर इस मामले में अपनी बात रखी थी, ने इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह सर्टिफिकेट, जो विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के तहत स्वीकार्य 12 दस्तावेजों में से एक है, गरीब और बिना दस्तावेज वाले लोगों को नोटिस पाने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा. सरकार ने परिवार रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 'मीसेवा' सर्विस चार्ज 62 रुपये तय किया है.

डिजिटल जुड़ाव से कागजी काम कम होने की उम्मीद

अधिकारियों को उम्मीद है कि डिजिटल जुड़ाव से कागजी काम कम होगा और सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ी वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज होगी. साथ ही, उन्होंने यूजर्स और विभागों को आगाह किया है कि यह रजिस्टर सिर्फ एक प्रशासनिक रिकॉर्ड है. जो नागरिक यह सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मीसेवा चैनलों के जरिए आवेदन करें और अपनी जानकारी को खाद्य सुरक्षा कार्ड के डेटा से मिलाकर वेरिफाई कर लें.

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