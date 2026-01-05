हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘ये शेरवानी पहनकर आते हैं, इसलिए आप...’, विधानसभा में BJP नेता ने स्पीकर पर उठाए सवाल तो भड़के अकबरुद्दीन ओवैसी

‘ये शेरवानी पहनकर आते हैं, इसलिए आप...’, विधानसभा में BJP नेता ने स्पीकर पर उठाए सवाल तो भड़के अकबरुद्दीन ओवैसी

Telangana Assembly: BJP नेता एलेटी महेश्वर रेड्डी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, हम जब सदन में सवाल उठाते हैं, तो हमें चुप कराने के लिए घंटी बजा देते हैं, लेकिन अन्य के लिए घंटी नहीं बजती.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Jan 2026 07:43 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना की विधानसभा में सोमवार (5 जनवरी, 2026) को राजनीतिक तापमान चरम तक पहुंच गया, जब विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधानसभा नेता एलेटी महेश्वर रेड्डी और दूसरी तरफ से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक-दूसरे पर तीखी टिप्पणियां की. भाजपा नेता ने सदन में सरकार पर निशाना साधते हुए व्यंग्यास्त्र चलाया, जबकि AIMIM नेता सिंचाई के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे.

विधानसभा में भाजपा नेता ने क्या कहा?

सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा के विधानसभा नेता और विधायक एलेटी महेश्वर रेड्डी ने अध्यक्ष (स्पीकर) के रवैये पर सवाल उठाते हुए मजेदार, लेकिन तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘अध्यक्ष महोदय, जब हम सवाल उठाते हैं, तो आप हमें चुप कराने के लिए घंटी बजा देते हैं, लेकिन हमारे पास बैठे शेरवानी पहने हुए मित्र जब बोलते हैं, तो कभी घंटी नहीं बजती है.’

उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा, ‘अगर ऐसा ही है, तो कल से हम भी शेरवानी पहनकर सदन में आएंगे.’ भाजपा नेता सत्ता पक्ष और AIMIM के बीच कथित नजदीकी की ओर इशारा करते हुए यह टिप्पणी की.

भाजपा नेता की टिप्पणी पर अकबरुद्दीन का पलटवार

इसके बाद भाजपा नेता एलेटी महेश्वर रेड्डी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी विधानसभा में तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘नहीं-नहीं, आप परेशान मत होइए साहब! आप परेशान मत होइए! आपको शेरवानी पहनने की कोई जरूरत नहीं है. आप सिर्फ एक ही काम करिए.’ उन्होंने सदन के स्पीकर की ओर इशारा करते हुए कहा कि सर, मैं इनको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि ये हिंदुत्व के चैंपियंस हैं. मैं तो शेरवानी पहनने में फख्र महसूस करता हूं, आप सिर्फ माथे पर तिलक लगाकर आ जाओ, सर बहुत समय देते हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘आप शेरवानी मत पहनो. शेरवानी पहनोगे तो क्या बोलेंगे? आप AIMIM की B-टीम हो, इसलिए वो मत पहनो. हमें तो बी-टीम कहते ही हैं, लेकिन फिर कहते कि तेलंगाना बीजेपी AIMIM की बी-टीम हैं. आप जरा ठहरिए.’

Published at : 05 Jan 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Akbaruddin Owaisi BJP AIMIM Alleti Maheshwar Reddy TELANGANA
