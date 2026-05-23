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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन की बेरहमी से हत्या, AIMIM ने की कड़ी निंदा, तुरंत गिरफ्तारी की मांग

हैदराबाद में वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन की बेरहमी से हत्या, AIMIM ने की कड़ी निंदा, तुरंत गिरफ्तारी की मांग

Telangana News: AIMIM के पार्टी अधिकारियों ने मृतक मोइजुद्दीन को एक बहादुर वकील बताया और उनकी हत्या को लेकर संकेत दिया कि उनके पेशेवर काम ने शायद उन्हें जोखिम में डाल दिया था.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 23 May 2026 10:43 PM (IST)
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  • यह घटना शहर में कानूनी पेशेवरों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में वकील ख्वाजा मोइजुद्दीन की बेरहमी से की गई हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इसके के लिए जिम्मेदार मुख्य साजिशकर्ता और हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है. पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हैदराबाद शहर के पुलिस कमिश्नर से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है.

वकील मोइजुद्दीन, जो कानूनी हलकों में एक जानें-माने वकील थे, की हत्या एक ऐसे हमले में हुई, जिसे पार्टी के अधिकारियों ने बेरहम हमला बताया है. यह घटना हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में हुई, जिससे स्थानीय कानूनी बिरादरी और उस समुदाय के सदस्यों में गहरा सदमा फैल गया.

AIMIM ने मृतक के परिवार को दी सहानुभूति

AIMIM के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और पार्टी प्रतिनिधियों ने कहा कि वे दिवंगत वकील को व्यक्तिगत रूप से जानते थे. पार्टी ने मोइजुद्दीन के परिवार, विशेष रूप से उनके बेटे वकील फरहान को समर्थन दिया, जो खुद भी एक वकील हैं. बयान में इस मुश्किल समय में शोक संतप्त परिवार के साथ पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया गया.

AIMIM की यह निंदा शहर में कानूनी पेशेवरों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को उजागर करती है. वकील और अधिवक्ता अक्सर उन मामलों की संवेदनशील प्रकृति के कारण खतरों का सामना करते हैं जिन्हें वे संभालते हैं, जिससे वे लक्षित हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं. इस हत्या ने उन कानूनी पेशेवरों के लिए उपलब्ध सुरक्षा तंत्रों के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं जो चुनौतीपूर्ण मामले उठाते हैं.

पार्टी का मानना- यह एक सुनियोजित हमला

पार्टी अधिकारियों ने मोइजुद्दीन को एक बहादुर वकील बताया और संकेत दिया कि उनके पेशेवर काम ने शायद उन्हें जोखिम में डाल दिया था. हालांकि, हत्या के पीछे के मकसद के बारे में विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पर जोर देना यह दर्शाता है कि पार्टी का मानना है कि यह हिंसा की कोई अचानक की गई घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमला था.

इस मांग में हैदराबाद शहर पुलिस को विशेष रूप से टैग किया गया है, जिससे कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर इस जांच को प्राथमिकता देने का दबाव बढ़ गया है. पार्टी का यह सार्वजनिक बयान दिवंगत को श्रद्धांजलि के रूप में भी काम करता है और साथ ही जांच एजेंसियों से जवाबदेही की मांग भी करता है.

इस घटना के बाद हैदराबाद का कानूनी समुदाय वकीलों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करेगा, ऐसी उम्मीद है. कानूनी पेशेवरों पर इस तरह के हमले न केवल व्यक्तिगत परिवारों को प्रभावित करते हैं, बल्कि न्याय प्रणाली के कामकाज को भी कमजोर करते हैं, क्योंकि ये उस प्रणाली की सेवा करने वालों के बीच डर का माहौल पैदा कर देते हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ध्यान उन लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने पर बना हुआ है जो इस अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए जिम्मेदार हैं.

यह भी पढे़ेंः CM Vijay Tamilnadu: 10 साल की मासूम की हत्या से हिला तमिलनाडु, सड़क पर उतरे लोग, CM विजय ने कहा- 'अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं'

Published at : 23 May 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
Hyderabad AIMIM CRIME TELANGANA
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