‘देशभक्ति महंगाई से बचने का एक बहाना, जल्द बढ़ेंगे दाम’, ईंधन की कीमतों पर ओवैसी का बड़ा हमला

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘देशभक्ति महंगाई से बचने का एक बहाना, जल्द बढ़ेंगे दाम’, पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर ओवैसी का मोदी पर हमला

‘देशभक्ति महंगाई से बचने का एक बहाना, जल्द बढ़ेंगे दाम’, पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर ओवैसी का मोदी पर हमला

Asaduddin Owaisi: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनता को सतर्क रहना चाहिए. चुनावों के दौरान दी गई अस्थायी राहत जल्द ही जीवनयापन की बढ़ती लागत में बदल जाएगी.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 May 2026 09:03 PM (IST)
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  • जनता को सतर्क रहना चाहिए, बढ़ती लागत से नुकसान।

AIMIM प्रमुख और लोकसभा में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (12 मई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक संकेत दे दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जल्द ही बढ़ेंगी. चुनावों के दौरान, मोदी ने सारा बोझ खुद पर ले लिया था. उन्होंने ऐसा जनता के गुस्से को रोकने के लिए किया था, लेकिन अब चुनाव आगे बढ़ रहे हैं. अब वह इस भारी आर्थिक बोझ को आम लोगों पर डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शब्द अक्सर आर्थिक बदलावों से पहले आते हैं और ये बदलाव देश के आम नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. इन संकेतों का समय यह दिखाता है कि राजनीतिक भाषणों का इस्तेमाल कीमतों में असली बढ़ोतरी को छिपाने के लिए किया जाता है.

PM के संकेत के अनुसार ईंधन की कीमतें बढ़ेंगीः ओवैसी

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनता को सतर्क रहना चाहिए. चुनावों के दौरान दी गई अस्थायी राहत जल्द ही जीवनयापन की बढ़ती लागत में बदल जाएगी और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिए हैं, उसके अनुसार इसकी शुरुआत पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों से होगी.

यह भी पढ़ेंः फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला

राष्ट्रवादी शब्दों को ढाल बना रही सरकारः ओवैसी

अपने संबोधन में ओवैसी ने पीएम मोदी की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उन्होंने महंगाई को देशभक्ति से जोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि मोदी बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों की असली चिंताओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं. आर्थिक समाधान देने के बजाय बीजेपी सरकार राष्ट्रवादी शब्दों को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है.

उन्होंने कहा कि यह ढाल उन्हें कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में पूछे जाने वाले सवालों से बचाती है. क्योंकि महंगाई की वजह से देश के हर घर पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसे देशभक्ति का मामला बताना एक चाल है. यह लोगों को सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाने से रोकता है.

यह भी पढ़ेंः NEET UG 2026 Exam Cancelled: 'पेपर कैसे लीक हो गया भाई...', ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा ये सवाल

Published at : 12 May 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi PM Modi AIMIM
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