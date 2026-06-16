Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ओवैसी ने TMC में अंदरूनी फूट और विवादों पर सवाल उठाए।

उन्होंने TMC को दल-बदलुओं को रोकने में नाकाम बताया।

भ्रष्टाचार, कुशासन TMC में फूट का मुख्य कारण: ओवैसी।

सुप्रीम कोर्ट जाने को ओवैसी ने 'दिखावा' करार दिया।

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (16 जून, 2026) को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में पड़ी फूट और जारी आंतरिक विवाद को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि कल तक जो हमें बी-टीम कह रहे थे, आज वो खुद वहां (भाजपा के समर्थन में) चले गए हैं. जो लोग ये कहते थे कि सीने में मदीना और आंख में काबा, तो योगी आदित्यनाथ बंगाल गए और कहा कि हम बंगाल को काबा की धरती की नहीं बनने देंगे और आज वो सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं.

आप अपने ही लोगों को रोकने में नाकाम हैं- ओवैसी

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक पार्टी सत्ता हारने के बाद पूरी तरह से गायब हो गया और उसके 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी? सारे के सारे कबूतर यहां से वहां उड़ गए. ये आपकी पार्टी है और आप हमको गाली दे रहे थे. चुनाव के दौरान भी हमको गाली दे रहे थे, लेकिन अब किसको गाली देंगे.’

उन्होंने कहा, ‘आप भारतीय जनता पार्टी (BJP) को रोक नहीं पा रहे हैं, आपकी पार्टी के विधायक चले गए और सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं. कोई आपकी पार्टी पर दावा कर रहा है. आप अपने ही लोगों को रोक नहीं हो पा रहे हैं और आप हम पर सेक्युलरिज्म की पूरी अपनी थिसिस को हम पर फेंकते रहते हैं.’

#WATCH | On political rift within TMC, AIMIM President Asaduddin Owaisi says in an interview with ANI, "... Those who called us the B team till yesterday are now gone. Those who were saying 'Seene me Madina, aankh me Kaaba', Yogi Adityanath went to Bengal and said that, 'We will… pic.twitter.com/kQkYaFrIDr — ANI (@ANI) June 16, 2026

टीएमसी में फूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने पर बोले ओवैसी

जब उनसे यह सवाल किया गया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘हो सकता है, लेकिन आप बंगाल में 15 सालों तक सत्ता में रहे और 2024 के आम चुनाव में आपके भारी संख्या में उम्मीदवार जीतकर सांसद बनें, फिर ऐसा क्या हो गया?’

उन्होंने कहा, ‘बंगाल की जमीन पर जो मुझे महसूस हुआ है कि ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी का भ्रष्टाचार, उनके पार्टी के सदस्यों की गुंडागर्दी, कुशासन और उनके कोई कनेक्ट नहीं रहा और इसमें वोटर लिस्ट का एसआईआर भी एक मुद्दा है.’

आपने 15 सालों में विसंगतियां दूर क्यों नहीं की- ओवैसी

ओवैसी ने कहा, ‘एसआईआर पिछले साल जून महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ था और आप पिछले 15 सालों से सत्ता में रहकर उनलोगों के नामों को जोड़ने के लिए क्या-क्या किए? आप जो विसंगतियां थीं, उन्हें कम क्यों नहीं करा पाए?’

उन्होंने आगे कहा, ‘ये दिखावे की जो राजनीति है कि सुप्रीम कोर्ट चले गए. देश के संविधान में ताकतों के वर्गीकरण का सिद्धांत है. एक राज्य के मुख्यमंत्री एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव चला गया न्यायपालिका के पास, तो अगर आपके पास पार्टी है, वकील है तो ये दिखावा, ये ड्रामा जमीन पर तो काम नहीं आएगा.’

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