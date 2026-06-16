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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘कल तक जो हमें B-टीम कह रहे थे, आज वो...’, TMC में पड़ी फूट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना

‘कल तक जो हमें B-टीम कह रहे थे, आज वो...’, TMC में पड़ी फूट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना

Asaduddin Owaisi on TMC: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपके सारे कबूतर यहां से वहां उड़ गए. ये आपकी पार्टी है और आप हमको गाली दे रहे थे. चुनाव के दौरान भी हमको गाली दे रहे थे, लेकिन अब किसको गाली देंगे.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Jun 2026 03:56 PM (IST)
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  • ओवैसी ने TMC में अंदरूनी फूट और विवादों पर सवाल उठाए।
  • उन्होंने TMC को दल-बदलुओं को रोकने में नाकाम बताया।
  • भ्रष्टाचार, कुशासन TMC में फूट का मुख्य कारण: ओवैसी।
  • सुप्रीम कोर्ट जाने को ओवैसी ने 'दिखावा' करार दिया।

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (16 जून, 2026) को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में पड़ी फूट और जारी आंतरिक विवाद को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि कल तक जो हमें बी-टीम कह रहे थे, आज वो खुद वहां (भाजपा के समर्थन में) चले गए हैं. जो लोग ये कहते थे कि सीने में मदीना और आंख में काबा, तो योगी आदित्यनाथ बंगाल गए और कहा कि हम बंगाल को काबा की धरती की नहीं बनने देंगे और आज वो सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं.

आप अपने ही लोगों को रोकने में नाकाम हैं- ओवैसी

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक पार्टी सत्ता हारने के बाद पूरी तरह से गायब हो गया और उसके 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी? सारे के सारे कबूतर यहां से वहां उड़ गए. ये आपकी पार्टी है और आप हमको गाली दे रहे थे. चुनाव के दौरान भी हमको गाली दे रहे थे, लेकिन अब किसको गाली देंगे.’

उन्होंने कहा, ‘आप भारतीय जनता पार्टी (BJP) को रोक नहीं पा रहे हैं, आपकी पार्टी के विधायक चले गए और सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं. कोई आपकी पार्टी पर दावा कर रहा है. आप अपने ही लोगों को रोक नहीं हो पा रहे हैं और आप हम पर सेक्युलरिज्म की पूरी अपनी थिसिस को हम पर फेंकते रहते हैं.’ 

टीएमसी में फूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने पर बोले ओवैसी

जब उनसे यह सवाल किया गया कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘हो सकता है, लेकिन आप बंगाल में 15 सालों तक सत्ता में रहे और 2024 के आम चुनाव में आपके भारी संख्या में उम्मीदवार जीतकर सांसद बनें, फिर ऐसा क्या हो गया?’

उन्होंने कहा, ‘बंगाल की जमीन पर जो मुझे महसूस हुआ है कि ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी का भ्रष्टाचार, उनके पार्टी के सदस्यों की गुंडागर्दी, कुशासन और उनके कोई कनेक्ट नहीं रहा और इसमें वोटर लिस्ट का एसआईआर भी एक मुद्दा है.’

आपने 15 सालों में विसंगतियां दूर क्यों नहीं की- ओवैसी

ओवैसी ने कहा, ‘एसआईआर पिछले साल जून महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ था और आप पिछले 15 सालों से सत्ता में रहकर उनलोगों के नामों को जोड़ने के लिए क्या-क्या किए? आप जो विसंगतियां थीं, उन्हें कम क्यों नहीं करा पाए?’

उन्होंने आगे कहा, ‘ये दिखावे की जो राजनीति है कि सुप्रीम कोर्ट चले गए. देश के संविधान में ताकतों के वर्गीकरण का सिद्धांत है. एक राज्य के मुख्यमंत्री एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव चला गया न्यायपालिका के पास, तो अगर आपके पास पार्टी है, वकील है तो ये दिखावा, ये ड्रामा जमीन पर तो काम नहीं आएगा.’ 

यह भी पढ़ेंः TMC Crisis: इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?

Published at : 16 Jun 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM MAMATA BANERJEE TMC Crisis
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