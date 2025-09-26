हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘ये मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार’, गरबा में बैन और मोहम्मद पोस्टर विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

‘ये मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार’, गरबा में बैन और मोहम्मद पोस्टर विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई आई लव यू कहता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या? लव लिखने पर आखिर समस्या क्या है? इसमें देश से गद्दारी करने वाली कौन-सी बात है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Sep 2025 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद और गरबा कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बयान दिया है. इसके साथ ही उन्होंने ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर के जवाब में लगे ‘आई लव महादेव’ के पोस्टरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘अगर कोई आई लव यू कहता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या? लव लिखने पर आखिर समस्या क्या है? यह तो संविधान के आर्टिकल-25 (अपना धर्म मानने, उसके आचरण करने और प्रचार करने की स्वंतत्रता का अधिकार) के तहत हर किसी का अधिकार है. इसमें देश से गद्दारी करने वाली कौन-सी बात है? इसमें हिंसा को बढ़ावा देने वाली कौन सी बात है?’

ओवैसी ने विवाद को लेकर भाजपा पर साधा निशाना

ओवैसी ने इस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह के विवाद को बढ़ा रही है. उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि आप दुनिया भर के मुस्लिम देशों और खासकर हमारे पड़ोस में आतंक को बढ़ावा देने वाले देश (पाकिस्तान) को इससे क्या संदेश देना चाहते हैं?’

एक इंटरव्यू में उन्होंने आई लव महादेव के पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘आई लव महादेव लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, यह उनकी आस्था है. लेकिन इसे लेकर मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करना गलत है.’

कैसे और कहां से शुरू हुआ यह पोस्टर विवाद?

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब कानपुर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के रास्ते पर आई लव मोहम्मद का एक लाइटबोर्ड लगाया गया. जिस पर स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और इससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. बाद में, इस विवाद को सोशल मीडिया के जरिए जोर दिया गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #ILoveMuhammad हैशटैग ट्रेंड करने लगा.

गरबा कार्यक्रमों में मुसलमानों के प्रवेश पर बैन लगाने पर बोले ओवैसी

इसके अलावा, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रमों के आयोजनों में मुसलमानों के प्रवेश पर बैन लगाए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ‘गरबा आयोजनों में मुसलमानों को प्रवेश न देने की बात भी सामाजिक बहिष्कार का हिस्सा है. उन्होंने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के उस निर्देश की ओर भी इशारा किया, जिसमें नवरात्रि उत्सवों में सिर्फ हिंदुओं की भागीदारीर सुनिश्चित करने की बात कही गई थी.

यह भी पढ़ेंः सोनम वांगचुक गिरफ्तार, लेह हिंसा के बाद NGO का लाइसेंस रद्द होने पर सरकार को दी थी वॉर्निंग

Published at : 26 Sep 2025 04:18 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Kanpur Navratri AIMIM INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
Advertisement

वीडियोज

TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
New Defender Octa India review, features, sound | Auto Live
Toyota Vellfire 2025 India review, interior and features | Auto Live
Citroen C3, C3 Aircross, Basalt Dark editions | Auto Live
All-new Skoda Kodiaq Walkaround | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
बॉलीवुड
जब चाकू से हुए हमले के बाद बेटे जेह के कमरे में घायल पड़े थे सैफ अली खान, एक्टर बोले- 'पूरी जिंदगी आंखों के सामने...'
'मेरी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई थी', सैफ अली खान ने चाकू से हुए हमले पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दशहरा से पहले यूपी के 3.96 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा, ₹89.96 करोड़ रुपये किए ट्रांसफर
दशहरा से पहले यूपी के 3.96 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा, ₹89.96 करोड़ रुपये किए ट्रांसफर
हेल्थ
Viral Infection In NCR: दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह खतरनाक वायरल, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को है खतरा
दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह खतरनाक वायरल, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को है खतरा
ट्रेंडिंग
सारा धंधा सेट था, अब फाइनल भी...एशिया कप के फाइनल में पहुंचे भारत-पाकिस्तान तो आ गई मीम्स की बाढ़
सारा धंधा सेट था, अब फाइनल भी...एशिया कप के फाइनल में पहुंचे भारत-पाकिस्तान तो आ गई मीम्स की बाढ़
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget