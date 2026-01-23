हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं

'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं

ओडिशा में चार जनवरी को हुई पादरी के साथ भीड़ द्वारा मारपीट मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 Jan 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

ओडिशा के धेंकानाल जिले में एक पादरी के साथ मारपीट मामले में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है. उन्होंने ओडिशा की बीजेपी शासित सरकार पर जमकर निशाना साधा है. साथ ही ओडिशा के राज्य शासन की तुलना जंगलराज से कर दी है. इसके अलावा उन्होंने यूपी में होने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया. 

ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ओडिशा में एक पादरी पर भीड़ द्वारा किया गया हमला कई घटनाओं में से एक है. जब से ओडिशा में भाजपा की सरकार बनी है, राज्य के आदिवासियों, मुसलमानों और ईसाइयों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. इनमें कई बंगाली मुस्लिम रेहड़ी-पटरी वालों की पिटाई की गई है और उन्हें धमकाया गया है. जंगल राज का उद्घाटन हो चुका है.

पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर: ओवैसी

उन्होंने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो भाजपा-शासित राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, की खबरें देखिए. मुरादाबाद में एक हिंदू-मुस्लिम जोड़े की हत्या कर दी गई. सरकार अखलाक के हत्यारों के खिलाफ मामला वापस लेना चाहती थी, और संभल हिंसा से जुड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले एक जज का तबादला कर दिया गया.

क्या हुआ था ओडिशा में? 

दरअसल, कुछ दिन पहले ओडिशा के धेंकानाल जिले में एक पादरी के साथ मारपीट की गई थी. पादरी बिपिन बिहार नाइक पर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने हमला किया था. इसमें उन्हें पीटा गया, गोबर खाने पर मजबूर किया, चप्पलों की माला पहनायी और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई थी. घटना चार जनवरी को हुई थी. अबतक इस मामले में किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस पर भी इस मामले में कार्रवाई न करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, पादरी ने भीड़ को माफी देने की मांग की है. 

Published at : 23 Jan 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Odisha Jungle Raj BJP AIMIM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में उड़ रही खिल्ली
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज, PAK में उड़ रही खिल्ली
क्रिकेट
IND vs NZ: ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
Advertisement

वीडियोज

Palash Muchhal in TROUBLE: Smriti Mandhana के बाद अब किसे 'धोखा' दिया ? | ABPLIVE
Bollywood News: जब तिलक बन गया सिंदूर, वीर और ओर्री की केमिस्ट्री ने जीता दिल
3I ATLAS को बनाया गाड़ी और aliens ने मारी सौरमंडल की गेड़ी? | ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: Seher के भगने से घर में छाया अँधेरा, दादा जान की जिंदगी खतरे में (23.01.2026)
SHOCKING! 5 साल का बच्चा हिरासत में! बवाल मच गया! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
विश्व
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में उड़ रही खिल्ली
'2020 में जुल्म और 2026 में ओके', ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड पर पलटे शहबाज, PAK में उड़ रही खिल्ली
क्रिकेट
IND vs NZ: ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
ईशान किशन भी अभिषेक शर्मा से कम नहीं, 237 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के और 11 चौके; मचा दी तबाही
बॉलीवुड
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा
इंडिया
कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, सीनियर नेता को पार्टी से निकाला, की थी ये बड़ी गलती
कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, सीनियर नेता को पार्टी से निकाला, की थी ये बड़ी गलती
हेल्थ
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है घुटनों का दर्द, क्या है इसकी वजह? जानें आयुर्वेदिक इलाज
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है घुटनों का दर्द, क्या है इसकी वजह? जानें आयुर्वेदिक इलाज
ट्रेंडिंग
ऐसे योगा कैसे होगा? योगा मैट ने ही किया इतना परेशान कि बदल गया पूरा प्लान, देखें वायरल वीडियो
ऐसे योगा कैसे होगा? योगा मैट ने ही किया इतना परेशान कि बदल गया पूरा प्लान, देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget