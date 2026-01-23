ओडिशा के धेंकानाल जिले में एक पादरी के साथ मारपीट मामले में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है. उन्होंने ओडिशा की बीजेपी शासित सरकार पर जमकर निशाना साधा है. साथ ही ओडिशा के राज्य शासन की तुलना जंगलराज से कर दी है. इसके अलावा उन्होंने यूपी में होने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया.

ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ओडिशा में एक पादरी पर भीड़ द्वारा किया गया हमला कई घटनाओं में से एक है. जब से ओडिशा में भाजपा की सरकार बनी है, राज्य के आदिवासियों, मुसलमानों और ईसाइयों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. इनमें कई बंगाली मुस्लिम रेहड़ी-पटरी वालों की पिटाई की गई है और उन्हें धमकाया गया है. जंगल राज का उद्घाटन हो चुका है.

पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर: ओवैसी

उन्होंने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो भाजपा-शासित राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, की खबरें देखिए. मुरादाबाद में एक हिंदू-मुस्लिम जोड़े की हत्या कर दी गई. सरकार अखलाक के हत्यारों के खिलाफ मामला वापस लेना चाहती थी, और संभल हिंसा से जुड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले एक जज का तबादला कर दिया गया.

क्या हुआ था ओडिशा में?

दरअसल, कुछ दिन पहले ओडिशा के धेंकानाल जिले में एक पादरी के साथ मारपीट की गई थी. पादरी बिपिन बिहार नाइक पर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने हमला किया था. इसमें उन्हें पीटा गया, गोबर खाने पर मजबूर किया, चप्पलों की माला पहनायी और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई थी. घटना चार जनवरी को हुई थी. अबतक इस मामले में किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस पर भी इस मामले में कार्रवाई न करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, पादरी ने भीड़ को माफी देने की मांग की है.