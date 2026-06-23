हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (23 जून, 2026) को एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी. उन्होंने गंगा नदी के किनारे चिकन और शराब की पार्टी पर कुछ समूहों की चुप्पी पर सवाल उठाए. उन्होंने इसकी तुलना हाल ही में उसी पवित्र स्थल पर इफ्तार पार्टी को लेकर हुए भारी विरोध से की और आरोप लगाया कि यह चुनिंदा गुस्सा पूरी तरह से जश्न मनाने वाले लोगों की सांप्रदायिक पहचान से उपजा है.

मामले पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

सोशल मीडिया पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में धार्मिक भावनाओं को चुनिंदा तरीके से इस्तेमाल करने में दिख रहे पाखंड की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, ‘कुछ समय पहले तक कई दक्षिणपंथी संगठनों और लोगों ने जोर-शोर से दावा किया था कि गंगा के पास शांतिपूर्ण ढंग से इफ्तार पार्टी आयोजित करने से उनकी धार्मिक भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं. हालांकि, जब उसी नदी के किनारे एक अन्य समूह द्वारा खुलेआम चिकन और शराब पीने की नई तस्वीरें और स्थानीय रिपोर्टें सामने आईं, तो धार्मिक भावनाओं के तथाकथित रक्षक पूरी तरह से चुप और निष्क्रिय रहे.’

बहुसंख्यक समुदाय से संबंधित थे लोग- ओवैसी

ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि नैतिक गुस्से का यह अचानक गायब होना इसलिए हो सकता है क्योंकि हालिया पार्टी में शामिल लोग एक अलग बहुसंख्यक समुदाय से हैं. इस बड़े अंतर को उजागर करके हैदराबाद के सांसद ने सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में मौजूद गहरे दोहरे मापदंडों को बेनकाब करने की कोशिश की, जहां सार्वजनिक कार्यों को किसी जगह की पवित्रता पर उनके वास्तविक प्रभाव से नहीं, बल्कि उन्हें करने वाले लोगों की धार्मिक संबद्धता से आंका जाता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर नदी की पर्यावरणीय शुद्धता वास्तव में मुख्य चिंता थी, तो समुदाय की परवाह किए बिना गुस्सा पूरी तरह से एक जैसा होना चाहिए था.

ओवैसी के बयान ने छेड़ दी तीखी बहस

ओवैसी की इस तीखी राजनीतिक टिप्पणी ने ऑनलाइन खूब चर्चा बटोरी और राजनीतिक विश्लेषकों, नागरिक समाज के सदस्यों और आम नागरिकों के बीच तीखी बहस छेड़ दी. ओवैसी के समर्थकों ने उनकी बात का पुरजोर समर्थन किया और तर्क दिया कि अल्पसंख्यक समुदायों को अक्सर और अनुचित तरीके से उनके सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए निशाना बनाया जाता है, जबकि बहुसंख्यक समूहों द्वारा किए गए समान या उससे भी बुरे कार्यों पर अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता और उन्हें कोई सजा नहीं मिलती.

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