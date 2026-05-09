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कपास की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी पावरलूम सेक्टर के लिए तबाही की चेतावनी, ओवैसी ने की सरकार से कार्रवाई की मांग

Asaduddin Owaisi: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पावरलूम सेक्टर पूरे देश में लगभग 40 से 60 लाख लोगों को रोजगार देता है. इसलिए केंद्र सरकार को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 May 2026 06:03 PM (IST)
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  • ओवैसी ने निर्यात रोक, आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की।

हैदराबाद के लोकसभा सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार (9 मई, 2026) को भारत के पावरलूम सेक्टर में आए संकट को लेकर केंद्र सरकार के ध्यान आकर्षित करने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह को टैग करते हुए कहा कि कपास और पॉलिएस्टर कॉटन धागे की कीमतों में अचानक और भारी बढ़ोतरी से माइक्रो पावरलूम सेक्टर तबाह हो रहा है.

उन्होंने बुनाई के कई ऐसे केंद्रों का नाम लिया जो इस संकट का सामना कर रहे हैं. इनमें मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, सूरत, वाराणसी, इरोड और कोयंबटूर शामिल हैं. ओवैसी के अनुसार, सिर्फ एक महीने में धागे की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. हालांकि, कपड़े की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. इससे बुनाई की छोटी-छोटी इकाइयों को भारी नुकसान हो रहा है.

पावरलूम सेक्टर के 40-60 लाख लोगों को देता है रोजगारः ओवैसी

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसका नतीजा यह हो रहा है कि कई इकाइयों ने उत्पादन कम कर दिया है या पूरी तरह से बंद हो गई हैं. इससे भारत के सबसे ज्यादा श्रम-प्रधान सेक्टरों में से एक में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल रही है. पावरलूम सेक्टर पूरे देश में लगभग 40 से 60 लाख लोगों को रोजगार देता है. इसलिए केंद्र सरकार को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.

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केंद्र सरकार के सामने ओवैसी ने रखी चार प्रमुख मांगें

ओवैसी ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए चार मुख्य मांगें भी रखी हैं. इसमें पहली, कच्चे कपास और सूती धागे के निर्यात पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. दूसरी, उन्होंने कच्चे कपास पर आयात शुल्क हटाने को कहा. तीसरी, उन्होंने चीन से होने वाले आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की मांग की और चौथी, उन्होंने कपड़ों और गारमेंट्स के लिए निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाने की मांग की.

सरकार की प्रतिक्रिया का है इंतजारः ओवैसी

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार को MSME बुनकरों की रक्षा करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए. सरकार की तरफ से आगे की प्रतिक्रिया का इंतजार है.

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Published at : 09 May 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Piyush Goyal AIMIM Giriraj SIngh
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