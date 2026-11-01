रामलीला मैदान की रैली से पहले ओवैसी कांग्रेस से क्यों नाराज? SIR को लेकर भड़के

कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आज रामलीला मैदान पर मेगा रैली करने वाला है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर ये रैली की जा रही है. एसआईआर मुद्दे को लेकर हो रही रैली पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है.

ओवैसी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के एक मंत्री सतीश जारकीहोली 'SIR' को अच्छा बता रहे हैं. वहीं दूसरी ओर, प्रियांक खड़गे इसके उलट बात कह रहे हैं.''

#WATCH | Bidar, Karnataka: AIMIM President Asaduddin Owaisi says, "There is a minister (Congress), Satish Jarkiholi, calling SIR good. Meanwhile, Priyank Kharge says the opposite... Congress is calling out SIR across the nation. In my constituency—Hyderabad—Congress members went to the Election Commission and demanded that voters' names be removed... You have one tune in Hyderabad, another in Bengaluru, and yet another in Delhi..." (31.10) (Source: AIMIM Pro) — ANI (@ANI) November 1, 2026

अलग-अलग धुन

ओवैसी ने आगे कहा, ''कांग्रेस पूरे देश में 'SIR' का विरोध कर रही है. मेरे निर्वाचन क्षेत्र-हैदराबाद में कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग के पास गए और मांग की कि मतदाताओं के नाम हटा दिए जाएं. हैदराबाद में आपकी एक अलग धुन है, बेंगलुरु में दूसरी और दिल्ली में कोई और ही धुन है."

बता दें इंडिया गठबंधन ने रैली की तैयारी कर ली है. इस रैली की शुरुआत मल्लिकार्जुन खरगे के निवास से होने वाली है. उसके बाद का सारा रूट राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. राहुल गांधी ने लिखा कि ''कल मिलते हैं, साथ चलते हैं!कनॉट प्लेस मिंटो रोड जंक्शन, अजमेरी गेट, रामलीला मैदान. 1 नवंबर दोपहर 12 बजे. चलो दिल्ली.''

कल मिलते हैं, साथ चलते हैं! कनॉट प्लेस मिंटो रोड जंक्शन ➡️ अजमेरी गेट ⤵️ रामलीला मैदान 🗓️ 1 नवंबर | 🕛 दोपहर 12 बजे #ChaloDilli https://t.co/Rp1Ed6sHQU — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026

रामलीला मैदान के बाहर सुरक्षा

इंडिया गठबंधन की रैली से पहले दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. रामलीला मैदान के बाहर सुरक्षाबलों तैनाती की गई है. रैली को मद्देनजर रखते हुए 4,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कंपनियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. रैली में 50 हजार से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है ऐसे में सुरक्षाबलों की तैनाती मिंटो ब्रिज से कार्यक्रम स्थल तक के मार्च रूट और रामलीला मैदान पर है.

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