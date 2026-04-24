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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भारत का सपना रह जाएगा अधूरा, जब तक देश में मुसलमानों को...' गुजरात में ये क्या कहने लगे ओवैसी

'भारत का सपना रह जाएगा अधूरा, जब तक देश में मुसलमानों को...' गुजरात में ये क्या कहने लगे ओवैसी

गुजरात के भुज कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस, आरएसएस के साथ मिलकर एआईएमआईएम के बारे में झूठ फैला रहे हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Apr 2026 09:51 AM (IST)
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AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार (23 अप्रैल) को कहा कि जब तक देश में मुसलमानों को न्याय नहीं मिलता, तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता. भुज कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए न्याय और समानता के बिना भारत को वैश्विक नेता बनाने का सपना अधूरा रहेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर इस देश को विश्वगुरु या महाशक्ति बनना है, तो यह तब तक संभव नहीं है जब तक भारत के मुसलमानों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते.

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस, आरएसएस के साथ मिलकर एआईएमआईएम के बारे में झूठ फैला रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मकसद लोकतंत्र को मजबूत करना और संविधान में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करना है. अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि इसके मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व केवल कागज़ पर लिखे शब्द ही रह जाएंगे, जब तक अल्पसंख्यक अपना नेतृत्व विकसित नहीं कर लेते. 

ओवैसी ने AIMIM के कामों का किया बखान
उन्होंने कहा, "70 वर्षों से हम केवल मतदाता रहे हैं. इसी वजह से हम हर क्षेत्र में पिछड़ गए हैं." उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूलों, अस्पतालों और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी की ओर इशारा किया. ओवैसी ने हैदराबाद में एआईएमआईएम के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कई शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा संस्थान चलाती है, जिनमें अस्पताल और कॉलेज शामिल हैं, जो किफायती सेवाएं देते हैं. 

बीजेपी से साठगांठ के आरोपों पर क्या कहा
बीजेपी को लाभ पहुंचाने के आरोपों पर औवेसी ने असम और तमिलनाडु के उदाहरण देते हुए तर्क दिया कि उनकी पार्टी ने समान विचारधारा वाली क्षेत्रीय ताकतों को कमजोर करने के बजाय उनका समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम ने असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के लिए प्रचार किया और तमिलनाडु में डीएमके को समर्थन दिया ताकि बीजेपी को अपनी पकड़ मजबूत करने से रोका जा सके. 

पीएम मोदी पर साधा निशाना
पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि 2014 के बाद से लागू किए गए कई कानून भेदभावपूर्ण हैं. जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमने देखा है कि सीएए जैसा कानून लागू किया गया है, जो धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात करता है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है. तीन तलाक जैसा दोषपूर्ण कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया. उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अजीब और विचित्र कानून बनाया. वास्तव में, उस कानून के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है.

गुजरात में बुलडोजर कार्रवाई पर क्या कहा
ओवैसी ने गुजरात में बीजेपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने अपने हिंदू भाइयों से पूछा, मुस्लिम घरों और मस्जिदों को गिराने से आपको क्या मिलेगा? हमारे नुकसान से आपको क्या लाभ होगा? ओवैसी ने आगे कहा, यह देश 'बाबा' (डॉ. बी. आर. अंबेडकर) के संविधान से चलेगा, न कि 'दादा' के बुलडोजर से. आज आप सत्ता में हैं लेकिन सत्ता हमेशा नहीं रहती. अगर आप बुलडोजर जैसी कार्रवाई में विश्वास रखते हैं, तो यह बुलडोजर सबको कुचल देगा. यह केवल समय की बात है. इतना अहंकार मत कीजिए. 

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Published at : 24 Apr 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Muslim BJP AIMIM Gujrat
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