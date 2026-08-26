ओवैसी की बेटी की लंदन में आलीशान शादी, सोशल मीडिया से आए ये रिएक्शन

लंदन में AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की हाई-प्रोफाइल शादी ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है. यूजर्स उनके सार्वजनिक बयानों जिनमें वे मुसलमानों से सादगी से निकाह करने की अपील करते रहे हैं और इस शादी के कथित भव्य आयोजन के बीच भारी अंतर पर सवाल उठा रहे हैं. पेशे से बैरिस्टर कनीज फातिमा ओवैसी ने 20 अगस्त को लंदन में डॉ. इब्राहिम मुर्तज़ा से शादी की. यह समारोह इस साल के सबसे चर्चित सामाजिक आयोजनों में से एक बन गया है. इस शादी में कई बड़े राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, कई मंत्री और AIMIM के विधायकों व पार्षदों का एक बड़ा दल शामिल था, जो इस मौके के लिए UK गए थे.

सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत ओवैसी के पुराने वीडियो क्लिप्स शेयर करना शुरू कर दिया, जिनमें वे मुसलमानों से मस्जिदों में सादगी से निकाह करने, तीन दिन तक चलने वाले खर्चीले आयोजनों से बचने और पैसे बचाकर गरीबों को खाना खिलाने व अनाथों की शिक्षा में मदद करने की अपील करते दिख रहे हैं. उनके पुराने उपदेशों और लंदन में हुई शादी की कथित भव्यता जिसकी लागत सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए दावों के अनुसार 40-50 करोड़ रुपये बताई जा रही है के बीच का विरोधाभास आलोचना का मुख्य केंद्र बन गया है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने लिखा, 'सालों तक 'मस्जिद में सादगी से निकाह' का उपदेश देने के बाद, अब ओल्ड सिटी के मुसलमान अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की लंदन में हुई आलीशान शादी.' दूसरों ने सवाल उठाया कि एक विधायक शादी के लिए इतनी दौलत कैसे जमा कर सकता है. जबकि कुछ लोगों ने हिजाब और पारंपरिक इस्लामी रीति-रिवाजों की कमी पर सवाल उठाया.

इस विवाद ने एक व्यापक राजनीतिक रूप ले लिया है, जिसमें AIMIM विधायक लंदन जाने के चलते मीम्स और मजाक का विषय बन गए हैं. हैदराबाद के ओल्ड सिटी के सोशल मीडिया पेजों ने नागरिक मुद्दों के बजाय शादी को प्राथमिकता देने के लिए नेताओं का मजाक उड़ाया है. एक इंस्टाग्राम पेज ने तंज कसते हुए कहा, 'ओल्ड सिटी में चार दिनों तक जमीन और पुलिस से जुड़े कोई मुद्दे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे ज्यादातर विधायक लंदन चले गए हैं.'

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तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने उठाए सवाल

इस बीच, तेलंगाना BJP अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने ओवैसी परिवार पर हमला करने का मौका लपक लिया है और इस आलीशान आयोजन के लिए फंड के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की शादी में मौजूदगी की भी आलोचना हो रही है. सोशल मीडिया यूज़र्स सवाल उठा रहे हैं कि जब राज्य गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, तो एक मौजूदा मुख्यमंत्री लंदन में शादी में क्यों शामिल हुए. यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. ओवैसी परिवार ने अभी तक इस आलोचना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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