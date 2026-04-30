सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को 15 साल की नाबालिग की 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के आदेश को बदलने से इनकार कर दिया है. एम्स हॉस्पिटल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपचारात्मक याचिका दाखिल करके प्रेग्रनेंसी जारी रखने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार और एम्स ने अबॉर्शन को जच्चा और बच्चा, दोनों के लिए नुकसानदेह बताते हुए गर्भ को चार हफ्ते के लिए जारी रखने और सामान्य डिलीवरी का अनुरोध किया. हालांकि, कोर्ट का कहना है कि यह रेप का मामला है और अगर बच्चे को जन्म दिया तो नाबालिग के लिए यह पूरी जिंदगी के लिए मानसिक आघात और मानसिक पीड़ा बन जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, 'आप एक परिवार की तरफ से फैसला नहीं ले सकते. आप जो भी कह रहे हैं, वह लड़की और उसके माता-पिता को समझाइए. अगर वह सहमत न हों, तो हमारे आदेश का पालन करते हुए मेडिकल प्रक्रिया को पूरा कीजिए.'

सुनवाई के दौरान एम्स के डॉक्टर्स और एडशिनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलीलें दी गईं कि प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की वजह से बच्ची को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिंदगीभर वह इनसे जूझेगी. ये भी हो सकता है कि वह कभी बच्चे को जन्म न दे सके.

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बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार एएसजी एश्वर्या भाटी ने प्रेग्नेंसी जारी रखने के पक्ष में दलीलें दीं और कहा, 'अत्यंत पीड़ा के साथ हमें यह उपचारात्मक याचिका दाखिल करनी पड़ी. एम्स की तरफ से यह उपचारात्मक याचिका दाखिल की गई है. इस समय प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करना संभव नहीं है. अगर इस समय बच्चे को मां के गर्भ से बाहर निकाला गया तो शिशु में गंभीर विकृतियां होंगी. नाबालिग मां को भी जिंदगीभर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वह फिर कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी.'

सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे कहा कि अगर मां को कोई परमानेंट डिसएबिलिटी नहीं होती है तो प्रक्रिया की जानी चाहिए. यह एक रेप केस है. अगर वह बच्चे को जन्म देती है तो उसको जिंदगीभर मानसिक आघात और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी. यह भ्रूण और बच्ची की लड़ाई है. इस पर एएसजी ने कहा कि यह भ्रूण बनाम बच्ची की लड़ाई नहीं है. बच्ची के लिए क्या सबसे बेहतर उसकी बात हो रही है. इस प्रक्रिया की वजह से उसको जिंदगीभर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ेगा.

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सीजेआई सूर्यकांत ने इस दलील पर एएसजी से पूछा, 'भले ही शादी के बाद उसकी जिंदगी जटिल हो जाए... तो ये दर्द ज्यादा है या शादी के बाद वाला.' एएसजी ने फिर से कहा कि यह 30 हफ्तों की प्रेग्नेंसी है. बच्चे के जीवित रहने की पूरी संभावना है और बच्चे को गोद भी दे सकते हैं.

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)