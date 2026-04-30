हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मायलॉर्ड, वह कभी मां नहीं बन पाएगी', 15 साल की बच्ची के अबॉर्शन के खिलाफ AIIMS की दलील, SC बोला- और जो पीड़ा...

'मायलॉर्ड, वह कभी मां नहीं बन पाएगी', 15 साल की बच्ची के अबॉर्शन के खिलाफ AIIMS की दलील, SC बोला- और जो पीड़ा...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मां को कोई परमानेंट डिसएबिलिटी नहीं होती है तो प्रक्रिया की जानी चाहिए. यह एक रेप केस है. अगर वह बच्चे को जन्म देती है तो उसको जिंदगीभर मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 30 Apr 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को 15 साल की नाबालिग की 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के आदेश को बदलने से इनकार कर दिया है. एम्स हॉस्पिटल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपचारात्मक याचिका दाखिल करके प्रेग्रनेंसी जारी रखने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार और एम्स ने अबॉर्शन को जच्चा और बच्चा, दोनों के लिए नुकसानदेह बताते हुए गर्भ को चार हफ्ते के लिए जारी रखने और सामान्य डिलीवरी का अनुरोध किया. हालांकि, कोर्ट का कहना है कि यह रेप का मामला है और अगर बच्चे को जन्म दिया तो नाबालिग के लिए यह पूरी जिंदगी के लिए मानसिक आघात और मानसिक पीड़ा बन जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, 'आप एक परिवार की तरफ से फैसला नहीं ले सकते. आप जो भी कह रहे हैं, वह लड़की और उसके माता-पिता को समझाइए. अगर वह सहमत न हों, तो हमारे आदेश का पालन करते हुए मेडिकल प्रक्रिया को पूरा कीजिए.'

सुनवाई के दौरान एम्स के डॉक्टर्स और एडशिनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलीलें दी गईं कि प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की वजह से बच्ची को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिंदगीभर वह इनसे जूझेगी. ये भी हो सकता है कि वह कभी बच्चे को जन्म न दे सके.

यह भी पढ़ें:- हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिकाओं पर दिशा-निर्देश जारी करने से SC का इनकार, कहा- कानून बनाना विधायिका का काम

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार एएसजी एश्वर्या भाटी ने प्रेग्नेंसी जारी रखने के पक्ष में दलीलें दीं और कहा, 'अत्यंत पीड़ा के साथ हमें यह उपचारात्मक याचिका दाखिल करनी पड़ी. एम्स की तरफ से यह उपचारात्मक याचिका दाखिल की गई है. इस समय प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करना संभव नहीं है. अगर इस समय बच्चे को मां के गर्भ से बाहर निकाला गया तो शिशु में गंभीर विकृतियां होंगी. नाबालिग मां को भी जिंदगीभर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वह फिर कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी.'

सीजेआई सूर्यकांत ने उनसे कहा कि अगर मां को कोई परमानेंट डिसएबिलिटी नहीं होती है तो प्रक्रिया की जानी चाहिए. यह एक रेप केस है. अगर वह बच्चे को जन्म देती है तो उसको जिंदगीभर मानसिक आघात और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी. यह भ्रूण और बच्ची की लड़ाई है. इस पर एएसजी ने कहा कि यह भ्रूण बनाम बच्ची की लड़ाई नहीं है. बच्ची के लिए क्या सबसे बेहतर उसकी बात हो रही है. इस प्रक्रिया की वजह से उसको जिंदगीभर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें:- 'हर धार्मिक संस्था के लिए नियम जरूरी', निजामुद्दीन की औलिया दरगाह से जुड़े मामले में क्यों ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट?

सीजेआई सूर्यकांत ने इस दलील पर एएसजी से पूछा, 'भले ही शादी के बाद उसकी जिंदगी जटिल हो जाए... तो ये दर्द ज्यादा है या शादी के बाद वाला.' एएसजी ने फिर से कहा कि यह 30 हफ्तों की प्रेग्नेंसी है. बच्चे के जीवित रहने की पूरी संभावना है और बच्चे को गोद भी दे सकते हैं.

 

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)

Published at : 30 Apr 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मायलॉर्ड, वह कभी मां नहीं बन पाएगी', 15 साल की बच्ची के अबॉर्शन के खिलाफ AIIMS की दलील, SC बोला- और जो पीड़ा...
'मायलॉर्ड, वह कभी मां नहीं बन पाएगी', 15 साल की बच्ची के अबॉर्शन के खिलाफ AIIMS की दलील, SC बोला- और जो पीड़ा...
इंडिया
Assembly Elections 2026: महिलाएं जिसके साथ, सत्ता की चाबी उसके पास, भागीदारी के सवालों के बीच महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा
महिलाएं जिसके साथ, सत्ता की चाबी उसके पास, भागीदारी के सवालों के बीच महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा
इंडिया
Explained: तमिलनाडु के सिर्फ 1 एग्जिट पोल में TVK की सरकार! MGR और जयललिता के बाद CM बनेंगे 'थलापति', या रहेंगे मजबूत विपक्ष?
तमिलनाडु के सिर्फ 1 एग्जिट पोल में TVK की सरकार! CM बनेंगे 'थलापति' या रहेंगे मजबूत विपक्ष?
इंडिया
पिछली बार हुआ रद्द, अब और भी खास, अगले महीने यूरोप दौरे पर जाएंगे PM मोदी, जानें क्या बन रहा प्लान?
पिछली बार हुआ रद्द, अब और भी खास, अगले महीने यूरोप दौरे पर जाएंगे PM मोदी, जानें क्या बन रहा प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
'नहीं जाएंगे पाकिस्तान...', अमेरिका-ईरान पीस टॉक के बीच आखिर ऐसा क्यों बोले डोनाल्ड ट्रंप, दे दिया बड़ा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Special Session Live: यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, सपा बोली- पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है
यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, सपा बोली- पुरानी कैसेट को जारी कर दिया है
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: शतक जीत की गारंटी नहीं, 5 बल्लेबाजों की शतकीय पारी के बाद भी टीम हारी
IPL 2026: शतक जीत की गारंटी नहीं, 5 बल्लेबाजों की शतकीय पारी के बाद भी टीम हारी
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
बॉलीवुड
45 की उम्र में सरोगेसी के जरिए मां बनेंगी संभावना सेठ, शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी
मां बनने वाली हैं संभावना सेठ, शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस ने दी खुशखबरी
ट्रैवल
Ganga Expressway Tourism Benefits: गंगा एक्सप्रेसवे से टूरिज्म को कितना होगा फायदा, किन धार्मिक शहरों से होगा कनेक्शन?
गंगा एक्सप्रेसवे से टूरिज्म को कितना होगा फायदा, किन धार्मिक शहरों से होगा कनेक्शन?
Results
CISCE Result 2026: CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट, Direct Link से तुरंत करें चेक
CISCE ने जारी किया 10वीं-12वीं क्लास का रिजल्ट, Direct Link से तुरंत करें चेक
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget