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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावीडी सतीशन ने केरलम CM की ली शपथ तो क्या बोले केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी?

वीडी सतीशन ने केरलम CM की ली शपथ तो क्या बोले केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी?

Keralam CM: केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि यूडीएफ सरकार ने अपने पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी इंदिरा गारंटी और जनकल्याणकारी वादों को लागू करना शुरू कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 May 2026 08:06 PM (IST)
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केरलम में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सोमवार (18 मई, 2026) को अपनी सरकार बना ली है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) गठबंधन की इस सरकार के मुखिया यानी केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में वीडी सतीशन ने शपथ ग्रहण किया है. वहीं, AICC के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद वीडी सतीशन को बधाई दी है. उन्होंने कहा है कि ये हम सभी के बहुत गर्व का क्षण है.

केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में X पर किया पोस्ट

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और UDF सरकार के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना हम सभी के लिए बहुत गर्व का क्षण था. इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस और यूडीएफ परिवार के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे खुशी है कि यूडीएफ सरकार ने अपने पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी इंदिरा गारंटी और जनकल्याणकारी वादों को लागू करना शुरू कर दिया है.’ उन्होंने कहा, ‘चाहे महिलाओं के लिए KSRTC की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा हो, आशा, आंगनवाड़ी और अन्य सामाजिक कल्याण कर्मियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी करना हो या वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक समर्पित विभाग की स्थापना जैसा दूरदर्शी कदम हो, हमने एक बार फिर साबित किया है कि हम जनता से किए गए अपने वादों पर पूरी मजबूती से कायम हैं.’ पोस्ट के अंत में उन्होंने कहा कि केरलम की नई गठित सरकार को सफल कार्यकाल के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.

CM पद की रेस में थे केसी वेणुगोपाल

उल्लेखनीय है कि केरलम में चुनावी जीत के बाद मुख्यमंत्री के लिए चयन को लेकर काफी बवाल मचा था. कांग्रेस पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद के लिए तीन नेताओं बड़े उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रहे थे. जिसमें कांग्रेस नेता वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला और AICC के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे. हालांकि, लंबी चर्चा और विवाद के बाद कांग्रेस आलाकमान ने केरलम के सीएम के लिए वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगाई.

प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडी सतीशन को दी बधाई

वहीं, केरलम के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी राज्य के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को बधाई दी है. उन्होंने अपने X पोस्ट में कहा, ‘वीडी सतीशन जी और पूरे मंत्रिपरिषद को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. यह क्षण उस विश्वास और आकांक्षाओं का प्रतीक है, जो केरलम की जनता ने UDF पर जताई है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में केरलम प्रगति, सौहार्द और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, जहां शासन के केंद्र में हर नागरिक का कल्याण और सम्मान ही सर्वोपरि होगा.’

यह भी पढ़ेंः 'मेरी गिरफ्तारी हो सकती है...', बंगाल की फाल्टा सीट पर दोबारा वोटिंग से पहले कलकत्ता HC पहुंचे टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान

Published at : 18 May 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
Kerala Chief Minister VD Satheesan KC Venugopal
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