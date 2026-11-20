लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस ने अपनी नजरें 2027 के विधानसभा चुनावों पर टिका दी हैं. इसी कड़ी में पार्टी ने अपने संगठन में एक बड़ा फेरबदल करते हुए 81 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) सचिवों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी से जारी इस सूची में करीब 43 नए चेहरों को जगह मिली है, जबकि 25 पुराने नेताओं को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है. यह फेरबदल सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय वाले फॉर्मूले को चुनावी मैदान में उतारने की एक बड़ी रणनीति है, जिसे समझना बेहद जरूरी है.

तो जानते हैं 81 सचिवों की नियुक्ति की स्क्रीनिंग टेस्ट से लेकर कांग्रेस की रणनीति तक कहानी...

कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव क्या है?

इस नई सूची में सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय और सबको साथ लेकर चलने पर पूरा जोर दिया है.

वर्गीय आधार पर संतुलन: 81 सचिवों में 50% से ज्यादा पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं. इनमें 29 सामान्य वर्ग, 20 OBC, 5 EBC, 11 SC, 5 ST और 11 अल्पसंख्यक समुदाय के नेता शामिल हैं.

81 सचिवों में 50% से ज्यादा पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं. इनमें 29 सामान्य वर्ग, 20 OBC, 5 EBC, 11 SC, 5 ST और 11 अल्पसंख्यक समुदाय के नेता शामिल हैं. महिला प्रतिनिधित्व: इस सूची में 12 महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जो कुल संख्या का करीब 15 फीसदी है.

इस सूची में 12 महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जो कुल संख्या का करीब 15 फीसदी है. युवा चेहरे: नए सचिवों की औसत उम्र 49 साल है. इनमें से दो-तिहाई की उम्र 50 साल से कम है.

राहुल गांधी का 'स्क्रीनिंग टेस्ट'

इस बार सचिवों का चयन कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी. सितंबर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल ने संगठन के करीब दो सौ नेताओं का सीधा इंटरव्यू लिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी ने हर उम्मीदवार से उनके काम, चुनौतियों और उनके बिताए गए समय के बारे में पूछा. राहुल ने यह भी पूछा कि वे अपने राज्य में पांच प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम बताएं.

इसके बाद 64 मौजूदा सचिवों के कामकाज की समीक्षा की गई, जिसके आधार पर यह नई सूची तैयार हुई.

किस राज्य को कितने सचिव?

2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों को खास तरजीह दी गई है:

उत्तर प्रदेश (6 सचिव): सबसे ज्यादा सचिव यूपी को दिए गए हैं. पार्टी ने यहां अपनी छह सदस्यीय टीम को बरकरार रखा है. इसमें अभिषेक दत्त, वरुण चौधरी, कुणाल चौधरी, जगदीश चंदर जांगिड़, अब्दुल हन्नान और संजीव आर्य शामिल हैं.

सबसे ज्यादा सचिव यूपी को दिए गए हैं. पार्टी ने यहां अपनी छह सदस्यीय टीम को बरकरार रखा है. इसमें अभिषेक दत्त, वरुण चौधरी, कुणाल चौधरी, जगदीश चंदर जांगिड़, अब्दुल हन्नान और संजीव आर्य शामिल हैं. पंजाब (4 सचिव): हिना कावरे, रविंद्र दलवी, सूरज सिंह ठाकुर और डॉ. राज कुमार मौर्य को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है.

हिना कावरे, रविंद्र दलवी, सूरज सिंह ठाकुर और डॉ. राज कुमार मौर्य को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है. गुजरात (4 सचिव): रामकिशन ओझा, सुभाषिनी यादव, हेम सिंह शेखावत और नरेश ठाकुर को गुजरात भेजा गया है.

रामकिशन ओझा, सुभाषिनी यादव, हेम सिंह शेखावत और नरेश ठाकुर को गुजरात भेजा गया है. उत्तराखंड (3 सचिव): मनोज यादव, सुरेंद्र शर्मा और भीम कुमार को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है.

हरियाणा में दीपक राठौर और सुनील अहिरे, हिमाचल और चंडीगढ़ में कमल कांत शर्मा और डॉ. राहुल राजभर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में धीरज गुर्जर और सुशील कुमार पासी, बिहार में प्रदीप नरवाल, प्रकाश सोनावने और महबूब पाशा को नियुक्त किया गया है.

इस फेरबदल में 43 नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि 25 पुराने नेताओं को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है. इनमें अंबा प्रसाद, बी.एम. संदीप, चेतन चौहान, चिरंजीव राव, क्रिस्टोफर तिलक, देवेंद्र यादव, दिव्या मदेरणा और मंसूर अली खान जैसे नाम शामिल हैं.

Hon'ble Congress President has appointed/ reassigned the following party functionaries as AICC Secretaries, attached to their respective States, Union Territories, and functional responsibilities, as enclosed, with immediate effect. https://t.co/lcnKPhmXHX — INC Sandesh (@INCSandesh) November 19, 2026

क्यों यह फेरबदल बेहद अहम है?

यह फेरबदल 3 मायनों में कांग्रेस की भविष्य की रणनीति का संकेत देता है:

2027 की तैयारी: यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है. नए सचिवों को इन राज्यों में पार्टी की जमीन मजबूत करने की जिम्मेदारी मिलेगी.

यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है. नए सचिवों को इन राज्यों में पार्टी की जमीन मजबूत करने की जिम्मेदारी मिलेगी. 'सामाजिक न्याय' का संदेश: राहुल गांधी लगातार 'सामाजिक न्याय' और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं. 81 सचिवों में 50% से ज्यादा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से होना, इसी एजेंडे को संगठन के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश है.

राहुल गांधी लगातार 'सामाजिक न्याय' और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं. 81 सचिवों में 50% से ज्यादा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से होना, इसी एजेंडे को संगठन के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश है. नई ऊर्जा और पुरानी विरासत: 43 नए चेहरों को मौका देना और 25 पुराने नेताओं को हटाना यह दिखाता है कि पार्टी संगठन में नई ऊर्जा भरना चाहती है. हालांकि, कुछ वरिष्ठ नेताओं को हटाना आंतरिक असंतोष भी पैदा कर सकता है.

क्या कांग्रेस की रणनीति काम करेगी?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस ने 81 AICC सचिवों की नियुक्ति करके 2027 के चुनावों के लिए अपनी सामाजिक और संगठनात्मक रणनीति साफ कर दी है. पार्टी ने युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को टिकट देकर एक संतुलित तस्वीर पेश करने की कोशिश की है. हालांकि, असली चुनौती इन नियुक्तियों को जमीन पर उतारने और पार्टी के भीतर की गुटबाजी को दूर करने में होगी.

अब देखना यह है कि यह नई टीम 2027 में कांग्रेस के लिए कितनी कारगर साबित होती है.