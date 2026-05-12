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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट से पहले दो गुटों में बंटी AIADMK, एक धड़े ने विजय की TVK को समर्थन का किया ऐलान

तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट से पहले दो गुटों में बंटी AIADMK, एक धड़े ने विजय की TVK को समर्थन का किया ऐलान

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. एआईएडीएमके के भीतरखाने चल रही कलह खुलकर सामने आई है.सूत्रों के मुताबिक पार्टी दो गुटों में बंटती दिख रही है.

By : पिंकी राजपुरोहित | Updated at : 12 May 2026 10:27 AM (IST)
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नई सरकार के गठन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. एआईएडीएमके के भीतरखाने चल रही कलह खुलकर सामने आई है. AIADMK अब दो गुटों में बंट गई है. AIADMK नेता सीवी शनमुगम ने 13 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट पहले मुख्यमंत्री विजय थलापति की TVK को समर्थन का ऐलान कर दिया है. 

 न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) के विधायक वेलुमणि और शनमुगम के नेतृत्व वाले गुट ने सीएम विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) को समर्थन देने की घोषणा की है. AIADMK के एक धड़े के विधायक तमिलनाडु सरकार को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात करेंगे. शनमुगम के मुताबिक, पार्टी प्रमुख पलानीस्वामी सरकार बनाने के लिए द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के साथ गठबंधन करना चाहते थे. इसी बीच अन्नाद्रमुक के विधायक वेलुमणि ने फौरन पार्टी की महापरिषद की बैठक बुलाने की मांग की है.

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शनमुगम का विजय को समर्थन का ऐलान

AIADMK नेता सीवी शनमुगम ने कहा, 'हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं. लोगों  का जनादेश टीवीके के लिए नहीं है, यह विजय को मुख्यमंत्री बनने के लिए है. हम मुख्यमंत्री विजय को बधाई देते हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार को अपना समर्थन देते हैं.'

उन्होंने कहा, 'हमने डीएमके के विरोध में इस पार्टी की स्थापना की थी. 53 वर्षों से हमारी राजनीति डीएमके के खिलाफ रही है. इस इतिहास को देखते हुए, डीएमके के समर्थन से एआईएडीएमके सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था. हालांकि, हमारे ज्यादातर सदस्यों ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसका विरोध किया. अगर हम डीएमके के साथ गठबंधन करते, तो AIADMK का अस्तित्व खत्म हो जाती.'

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शनमुगम ने इस स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. वर्तमान में हम बिना किसी गठबंधन के हैं और अब हमारा ध्यान अपनी पार्टी को पुनर्जीवित और मजबूत करने पर होना चाहिए. इसलिए हमने टीवीके को अपना समर्थन देने का फैसला लिया, जिसने जीत दर्ज की है.

तमिलनाडु में किस दल को कितनी सीटें मिलीं?

टीवीके विधानसभा चुनाव में 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम रह गईं. विजय ने दो विधानसभा सीटों से जीत हासिल की है. उन्हें एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की सीटों की संख्या घटकर 107 रह जाएगी. टीवीके के सहयोगी दलों में कांग्रेस के 5 विधायक, सीपीआई, सीपीआई(एम), वीसीके और आईयूएमएल के 2-2 विधायक शामिल हैं. इन सबको जोड़कर विधानसभा में गठबंधन की कुल संख्या 120 पहुंच गई है. वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो DMK ने 59, AIADMK ने 47 सीटों पर जीत हासिल की है. इसके अलावा बीजेपी एक सीट पर ही जीत सकी. 

Published at : 12 May 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Edappadi K. Palaniswami Tamil Nadu News Tamil Nadu Election Results AIADMK CV Shanmugam
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