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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सीएम विजय शुक्रवार से छुट्टी पर चले जाते हैं और...', पलानीस्वामी का बड़ा हमला

'सीएम विजय शुक्रवार से छुट्टी पर चले जाते हैं और...', पलानीस्वामी का बड़ा हमला

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने सीएम विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्ट-टाइम राजनीति से तमिलनाडु को कोई फायदा नहीं होगा, जिसमें नेता वीकेंड पर आराम करते हैं.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 25 Sep 2026 11:13 AM (IST)
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तमिलनाडु की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने सीएम सी जोसेफ विजय पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विजय शुक्रवार को घर चले जाते हैं और सोमवार सुबह तक लोगों या उनकी समस्याओं की परवाह नहीं करते हैं. ऐसी पार्ट-टाइम राजनीति से तमिलनाडु को कोई फायदा नहीं होगा, जिसमें नेता वीकेंड पर आराम करते हैं.

पलानीस्वामी ने कहा, "मदुरंतकम पर उपचुनाव थोपा गया, क्योंकि नेताओं की हॉर्स-ट्रेडिंग हुई. जिन लोगों ने उन्हें वोट देने वाली जनता को भुला दिया और TVK में शामिल हो गए, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए.''

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मदुरंतकम में AIADMK ने कनिथा संपत को उम्मीदवार बनाया है. मदुरंतकम और धारापुरम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा. TVK प्रमुख विजय ने इस सीट पर मरगथम कुमारवेल को उम्मीदवार बनाया है. मरगथम ने 2026 के विधानसभा चुनाव में AIADMK के टिकट पर यह सीट जीती थी. हालांकि चुनाव के बाद में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और टीवीके में शामिल हो गईं.

शर्मनाक काम किया- पलानीस्वामी

पलानीस्वामी ने कहा, ''आप सभी जानते हैं कि हमारे विधायक को इस्तीफा देने के लिए किस तरह की कैंडी (लालच) दी गई थी. अच्छा प्रशासन अपनी मेहनत और जनादेश से बनता है, न कि दूसरी पार्टी से चुने गए विधायकों को तोड़कर टिके रहने से. भारत में किसी भी राजनीतिक दल ने ऐसा शर्मनाक काम नहीं किया है.''

उन्होंने कहा, "उन्होंने उनसे इस्तीफा दिलवाया, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया और आज वह TVK की ओर से हमारे उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं. यह शर्मनाक बात है." 

पलानीस्वामी ने पूछा कि क्या भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि चुनाव के सिर्फ 12 दिन के अंदर ही किसी चुने हुए विधायक ने पार्टी बदल ली हो और उन वोटरों को धोखा दिया हो जिन्होंने उसे चुना था? उन्होंने वोटरों से अपील की कि वे पार्टी बदलने वाले नेता को सबक सिखाएं और यह पक्का करें कि उसकी जमानत जब्त हो जाए.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 25 Sep 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu AIADMK CM Vijay
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