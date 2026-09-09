CM विजय के खिलाफ नया समीकरण, क्यों टेंशन दे सकते हैं DMK-EPS

तमिलनाडु की राजनीति में सत्तारूढ़ टीवीके और विपक्षी दलों के बीच टकराव के बीच एआईएडीएमके महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने अपने लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी डीएमके को खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि अगर डीएमके समेत कोई भी पार्टी टीवीके के खिलाफ उनके गठबंधन में शामिल होना चाहती है तो उसका स्वागत है. ईपीएस ने सवाल किया कि क्या डीएमके भी उनके साथ आना चाहेगी.

'हम टीवीके के खिलाफ हैं, दूसरी पार्टियों का स्वागत'

चेन्नई में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ईपीएस से पूछा गया कि क्या टीवीके के खिलाफ कोई गठबंधन बनाया जा रहा है. इस पर उन्होंने कहा, हां. हम भी टीवीके के खिलाफ हैं. अगर कोई दूसरी पार्टी हमारे साथ आना चाहती है तो उसका स्वागत है. हमारा गठबंधन जैसा है, वैसा ही है. दूसरी पार्टियां आएंगी तो वे इसमें शामिल हो सकती हैं.

इसके बाद ईपीएस ने पत्रकार से ही सवाल करते हुए कहा, लेकिन अगर नई पार्टियां हमारे साथ आती हैं तो वे जुड़ सकती हैं. क्या डीएमके... क्या डीएमके आएगी? आप यह सवाल पूछ सकते हैं?

एआईएडीएमके-डीएमके के बीच गठबंधन की चर्चा

टीवीके और एआईएडीएमके के बीच संभावित गठबंधन को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है. यह स्थिति इस साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद और चर्चा में आई. चुनाव परिणामों के बाद डीएमके और कांग्रेस के बीच भी लंबे समय से चला आ रहा गठबंधन टूट गया और कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई.

हालांकि, एआईएडीएमके भी पूरी तरह एकजुट नहीं है. उसके छह विधायक विजय की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि बाकी विधायक दो गुटों में बंटे हुए हैं.

जून में डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने एआईएडीएमके और डीएमके के बीच गठबंधन को लेकर किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया था. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि भविष्य में दोनों पार्टियों का साथ आना गलत नहीं होगा.

विजय सरकार पर ईपीएस के गंभीर आरोप

ईपीएस ने टीवीके सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून-व्यवस्था, नशे के बढ़ते इस्तेमाल और किसानों की समस्याओं से ठीक से नहीं निपटने का आरोप लगाया. एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं.

उनके ये बयान विधानसभा में हुए ताजा हंगामे के बीच आए हैं. सोमवार को विजय की ओर से की गई टिप्पणियों के विरोध में डीएमके ने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर धरना दिया. इससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों को डीएमके विधायकों को वहां से हटाने के लिए कहा.

'कई अहम मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं हुई'

पलानीस्वामी ने पत्रकारों से कहा कि विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई. उन्होंने विजय के विधानसभा की कार्यवाही संभालने के तरीके और तमिलनाडु के मौजूदा हालात पर भी सवाल उठाए.

ईपीएस ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है. उन्होंने एफक्यूएल फंड से जुड़े एक बड़े घोटाले का भी आरोप लगाया. उनके मुताबिक, इस मामले में लाखों लोगों ने एक निजी कंपनी के हाथों अपना पैसा गंवाया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

उन्होंने कहा, टीवीके सरकार में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है. एफक्यूएल फंड में बड़ा घोटाला हुआ है और लाखों लोगों ने एक निजी कंपनी के हाथों अपना पैसा गंवाया है, लेकिन सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

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