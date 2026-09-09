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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM विजय के खिलाफ नया समीकरण, क्यों टेंशन दे सकते हैं DMK-EPS

CM विजय के खिलाफ नया समीकरण, क्यों टेंशन दे सकते हैं DMK-EPS

एआईएडीएमके महासचिव के. पलानीस्वामी ने टीवीके के खिलाफ गठबंधन को लेकर डीएमके को खुली चुनौती दी है. ईपीएस ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के खिलाफ है और दूसरी पार्टियों के साथ आने का स्वागत करेगी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 09 Sep 2026 07:59 AM (IST)
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तमिलनाडु की राजनीति में सत्तारूढ़ टीवीके और विपक्षी दलों के बीच टकराव के बीच एआईएडीएमके महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने अपने लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी डीएमके को खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि अगर डीएमके समेत कोई भी पार्टी टीवीके के खिलाफ उनके गठबंधन में शामिल होना चाहती है तो उसका स्वागत है. ईपीएस ने सवाल किया कि क्या डीएमके भी उनके साथ आना चाहेगी.

'हम टीवीके के खिलाफ हैं, दूसरी पार्टियों का स्वागत'

चेन्नई में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ईपीएस से पूछा गया कि क्या टीवीके के खिलाफ कोई गठबंधन बनाया जा रहा है. इस पर उन्होंने कहा, हां. हम भी टीवीके के खिलाफ हैं. अगर कोई दूसरी पार्टी हमारे साथ आना चाहती है तो उसका स्वागत है. हमारा गठबंधन जैसा है, वैसा ही है. दूसरी पार्टियां आएंगी तो वे इसमें शामिल हो सकती हैं.

इसके बाद ईपीएस ने पत्रकार से ही सवाल करते हुए कहा, लेकिन अगर नई पार्टियां हमारे साथ आती हैं तो वे जुड़ सकती हैं. क्या डीएमके... क्या डीएमके आएगी? आप यह सवाल पूछ सकते हैं?

एआईएडीएमके-डीएमके के बीच गठबंधन की चर्चा

टीवीके और एआईएडीएमके के बीच संभावित गठबंधन को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है. यह स्थिति इस साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद और चर्चा में आई. चुनाव परिणामों के बाद डीएमके और कांग्रेस के बीच भी लंबे समय से चला आ रहा गठबंधन टूट गया और कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई.

हालांकि, एआईएडीएमके भी पूरी तरह एकजुट नहीं है. उसके छह विधायक विजय की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि बाकी विधायक दो गुटों में बंटे हुए हैं.

जून में डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने एआईएडीएमके और डीएमके के बीच गठबंधन को लेकर किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया था. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि भविष्य में दोनों पार्टियों का साथ आना गलत नहीं होगा.

विजय सरकार पर ईपीएस के गंभीर आरोप

ईपीएस ने टीवीके सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून-व्यवस्था, नशे के बढ़ते इस्तेमाल और किसानों की समस्याओं से ठीक से नहीं निपटने का आरोप लगाया. एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं.

उनके ये बयान विधानसभा में हुए ताजा हंगामे के बीच आए हैं. सोमवार को विजय की ओर से की गई टिप्पणियों के विरोध में डीएमके ने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर धरना दिया. इससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों को डीएमके विधायकों को वहां से हटाने के लिए कहा.

'कई अहम मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं हुई'

पलानीस्वामी ने पत्रकारों से कहा कि विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई. उन्होंने विजय के विधानसभा की कार्यवाही संभालने के तरीके और तमिलनाडु के मौजूदा हालात पर भी सवाल उठाए.

ईपीएस ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है. उन्होंने एफक्यूएल फंड से जुड़े एक बड़े घोटाले का भी आरोप लगाया. उनके मुताबिक, इस मामले में लाखों लोगों ने एक निजी कंपनी के हाथों अपना पैसा गंवाया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

उन्होंने कहा, टीवीके सरकार में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है. एफक्यूएल फंड में बड़ा घोटाला हुआ है और लाखों लोगों ने एक निजी कंपनी के हाथों अपना पैसा गंवाया है, लेकिन सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.

यह भी पढ़िएः TMC MP पर ED का शिकंजा! अखबार से जुड़े 60 करोड़ के लेनदेन की जांच तेज

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 07:59 AM (IST)
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DMK AIADMK TamilNadu
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