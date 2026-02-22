हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद की, एक और कार्यकर्ता हिरासत में

AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद की, एक और कार्यकर्ता हिरासत में

कार से टी शर्ट और पोस्टर भी बरामद हुए हैं. इसके अलावा पुलिस ने यूथ कांग्रेस के एक और प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया है और बचे हुए प्रदर्शनकारियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. 

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Feb 2026 10:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी और यूथ कांग्रेस के नेता कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद कर ली है. इस कार से टी शर्ट और पोस्टर भी बरामद हुए हैं. इसके अलावा पुलिस ने यूथ कांग्रेस के एक और प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया है और बचे हुए प्रदर्शनकारियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. 

कोर्ट ने अरेस्ट प्रदर्शनकारियों को रिमांड पर भेजा

इस मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने पहले ही प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के नेताओं  को पांच दिन की कस्टडी में भेजा है. ये सभी यूपी, बिहार और तेलंगाना के दूर-दराज इलाकों के बताए जा रहे हैं. कोर्ट ने साफ कहा है कि शुरुआती जांच में बाहरी साजिश के लिंक मिलने से मामला और बढ़ गया है. कोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी करते हुए इसे जायज प्रदर्शन नहीं बताया है. कोर्ट ने इसे पब्लिक ऑर्डर पर खतरा बताया है. साथ ही राजनयिक छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है. 

20 फरवरी को भारत मंंडपम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए थे

यह घटना 20 फरवरी 2026 की है. करीबन 12:30 बजे भारत मंडपम के एग्जिबिशन हॉल में कांग्रेस के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए थे. उन्होंने पीएम मोदी और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ टी-शर्ट पर स्लोगन लिखे हुए थे. इनपर लिखा था कि प्रधानमंत्री इज कंप्रोमाइज्ड, एपस्टीन फाइल्स और भारत यूएस ट्रेड डील लिखा हुआ था. प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर नारे लगाए और हंगामा किया. इससे वहां मौजूद इंटरनेशनल डेलिगेशन और मेहमानों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. 

पुलिस ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला. साथ ही तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन लेकर गई. उन्हें गिरफ्तारी के बाद पटियाला कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने पुलिस को उन लोगों की कस्टडी दे दी. 

Published at : 22 Feb 2026 10:28 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद की, एक और कार्यकर्ता हिरासत में
AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद की, एक और कार्यकर्ता हिरासत में
इंडिया
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
इंडिया
भारत का एक और स्वदेशी तेजस फाइटर जेट क्रैश, तकनीकी खराबी के चलते हुआ नुकसान, पायलट ने खुद को किया इजेक्ट 
एक और स्वदेशी तेजस फाइटर जेट क्रैश, तकनीकी खराबी के चलते हुआ नुकसान, पायलट ने खुद को किया इजेक्ट 
इंडिया
'जो हालात हैं ना, लगता है वो आजाद कश्मीर ले भी लेंगे', पाकिस्तानी लड़की ने मुनीर सेना को कर दिया ट्रोल, देखें वीडियो
'वो आजाद कश्मीर ले भी लेंगे', पाकिस्तानी लड़की ने मुनीर सेना को कर दिया ट्रोल, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
'ब्रेक फेल' करने वाले का ईशान किशन कहते हैं!
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर 'नया' रण...माघ मेला में किया यौन शोषण? | Seedha Sawal
ICICI Prudential की Swasthya Pension Scheme launch | Retirement + Medical Plan Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद की, एक और कार्यकर्ता हिरासत में
AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद की, एक और कार्यकर्ता हिरासत में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से संत समाज में मची हलचल, रख दी यह बड़ी मांग
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से संत समाज में मची हलचल, रख दी यह बड़ी मांग
क्रिकेट
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का अजीबो-गरीब रिकॉर्ड; 'कुदरत का निजाम' बना आफत
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ अजीबो-गरीब रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
विश्व
तारिक रहमान के PM बनते ही ड्रैगन ने चली चाल, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर फिर भेजा मैसेज, भारत के लिए झटका!
तारिक रहमान के PM बनते ही ड्रैगन ने चली चाल, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर फिर भेजा मैसेज, भारत के लिए झटका!
नौकरी
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget