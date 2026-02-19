इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गुरुवार (19 फरवरी, 2026) को एक ऐसा वाकिया हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. मंच पर फोटो के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश और विदेश के बड़े बिजनेसमैन ने एकजुटता दिखाते हुए एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर किया तो साथ खड़े दो बिजनेसमैन कुछ असहज नजर आए. दोनों ने एक-दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा और मुट्ठी बना ली. ये वाकिया कैमरे में कैद हो गया. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी दोनों की तरफ देख रहे थे.

ये दोनों बिजनेसमैन बड़ी एआई कंपनियों के मालिक हैं और ये कॉम्पटिटिव कंपनियां हैं. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, स्केल एआई के फाउंडर अलेक्जेंडर वांग, मेटा के चीफ एआई ऑफिसर और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के बड़े वैश्विक लीडर्स के साथ मंच पर खड़े थे. पीएम मोदी सेंटर में थे और उनके दोनों तरफ ये लोग.

शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद ग्रुप फोटो खिंचवाते समय सभी लीडर्स ने एकता दिखाते हुए एक-दूसरे का हाथ थामा और हवा में उठाया. इन लीडर्स में OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई साथ खड़े थे. जब सब लोग एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे, तो इन दोनों ने एक-दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा और ऐसे ही हवा में उठाया.

पीएम मोदी ने अपने अगल-बगल खड़े पिचाई और ऑल्टमैन के हाथ उठाकर अन्य प्रतिभागियों से भी ऐसा करने का आग्रह किया. हालांकि, एक-दूसरे के बगल में खड़े ऑल्टमैन और अमोडेई ने हाथ मिलाने के बजाय मुट्ठियां उठाईं, जिससे शृंखला पूरी नहीं हो पाई. इस वक्त दोनों दिग्गजों को थोड़ा असहज भी देखा गया.

#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi, along with global tech leaders including the CEO of Google and Alphabet, Sundar Pichai, CEO of OpenAI, Sam Altman, Alexandr Wang, Chief AI Officer of Meta, CEO of Anthropic, Dario Amodei pose for a group photograph at the India AI… pic.twitter.com/GccXlG9rRx — ANI (@ANI) February 19, 2026

ऑल्टमैन साल 2019 से अमेरिकी एआई शोध संगठन ओपनएआई के सीईओ हैं और उनके नेतृत्व में ही लोकप्रिय एआई टूल चैटजीपीटी को पेश किया गया. वहीं अमोडेई ने क्लॉड मॉडल के लिए मशहूर एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सह-संस्थापक और सीईओ हैं.

वैसे, ऑल्टमैन और अमोडेई पहले एक ही कंपनी में साथ काम कर चुके हैं. वर्ष 2020 में अमोडेई ने अपनी बहन डेनिएला अमोडेई और कुछ अन्य वरिष्ठ शोधकर्ताओं के साथ ओपनएआई से अलग होकर एंथ्रोपिक की स्थापना की थी.