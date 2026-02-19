हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVideo: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?

Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?

पीएम मोदी ने अपने अगल-बगल खड़े पिचाई और ऑल्टमैन के हाथ उठाकर अन्य प्रतिभागियों से भी ऐसा करने का आग्रह किया. हालांकि, साथ खड़े ऑल्टमैन और अमोडेई ने हाथ मिलाने के बजाय मुट्ठियां उठाईं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 19 Feb 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गुरुवार (19 फरवरी, 2026) को एक ऐसा वाकिया हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. मंच पर फोटो के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश और विदेश के बड़े बिजनेसमैन ने एकजुटता दिखाते हुए एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर किया तो साथ खड़े दो बिजनेसमैन कुछ असहज नजर आए. दोनों ने एक-दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा और मुट्ठी बना ली. ये वाकिया कैमरे में कैद हो गया. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी दोनों की तरफ देख रहे थे.

ये दोनों बिजनेसमैन बड़ी एआई कंपनियों के मालिक हैं और ये कॉम्पटिटिव कंपनियां हैं. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, स्केल एआई के फाउंडर अलेक्जेंडर वांग, मेटा के चीफ एआई ऑफिसर और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के बड़े वैश्विक लीडर्स के साथ मंच पर खड़े थे. पीएम मोदी सेंटर में थे और उनके दोनों तरफ ये लोग.

शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद ग्रुप फोटो खिंचवाते समय सभी लीडर्स ने एकता दिखाते हुए एक-दूसरे का हाथ थामा और हवा में उठाया. इन लीडर्स में OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई साथ खड़े थे. जब सब लोग एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे, तो इन दोनों ने एक-दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा और ऐसे ही हवा में उठाया.

पीएम मोदी ने अपने अगल-बगल खड़े पिचाई और ऑल्टमैन के हाथ उठाकर अन्य प्रतिभागियों से भी ऐसा करने का आग्रह किया. हालांकि, एक-दूसरे के बगल में खड़े ऑल्टमैन और अमोडेई ने हाथ मिलाने के बजाय मुट्ठियां उठाईं, जिससे शृंखला पूरी नहीं हो पाई. इस वक्त दोनों दिग्गजों को थोड़ा असहज भी देखा गया.

ऑल्टमैन साल 2019 से अमेरिकी एआई शोध संगठन ओपनएआई के सीईओ हैं और उनके नेतृत्व में ही लोकप्रिय एआई टूल चैटजीपीटी को पेश किया गया. वहीं अमोडेई ने क्लॉड मॉडल के लिए मशहूर एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सह-संस्थापक और सीईओ हैं.

वैसे, ऑल्टमैन और अमोडेई पहले एक ही कंपनी में साथ काम कर चुके हैं. वर्ष 2020 में अमोडेई ने अपनी बहन डेनिएला अमोडेई और कुछ अन्य वरिष्ठ शोधकर्ताओं के साथ ओपनएआई से अलग होकर एंथ्रोपिक की स्थापना की थी.

Published at : 19 Feb 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Sundar Pichai PM Modi AI Impact Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
इंडिया
West Bengal: अवैध मकान मामले में हुमायूं कबीर की पत्नी को नोटिस जारी, 7 दिन के भीतर मांगा जवाब
West Bengal: अवैध मकान मामले में हुमायूं कबीर की पत्नी को नोटिस जारी, 7 दिन के भीतर मांगा जवाब
इंडिया
तेलंगाना में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, उद्योगपति राजेंद्र अग्रवाल ने उठाया क्षतिग्रस्त जामा मस्जिद की मरम्मत का जिम्मा
तेलंगाना में हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, उद्योगपति राजेंद्र अग्रवाल ने उठाया क्षतिग्रस्त जामा मस्जिद की मरम्मत का जिम्मा
Advertisement

वीडियोज

Shankaracharya Batuk Controversy: शंकराचार्य का एलान...योगी सरकार को नया पैगाम! | UP News | Yogi
ASSI : Movie Review एक ऐसी फिल्म जो हिला देगी, सोचने पर मजबूर करेगी |Taapsee Pannu | Anubhav Sinha
Tum se Tum Tak: 👄Anu के दुल्हन Look ने ढाये ग़ज़ब, Aryavardhan का है इंतज़ार #sbs
Bollywood News: विदेशी दामाद का देसी स्वैग, निक जोनास ने फिर जीता भारतीयों का दिल
UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
Video: पीएम मोदी के सामने AI दिग्गजों की कोल्ड वॉर... कॉम्पटीटर्स ने एक-दूसरे को देखकर क्यों बना ली मुट्ठी?
बिहार
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
असम में हिमंता सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने खोला मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget