नई दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाला AI Impact Summit 2026 केवल एक टेक्नोलॉजी इवेंट नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका का बड़ा मंच बनता दिख रहा है. विदेश मंत्रालय के अनुसार दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख इस समिट में हिस्सा लेने भारत पहुंच रहे हैं.

यह समिट ऐसे दौर में हो रहा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, शासन और उद्योग का स्वरूप बदल रहा है. ऐसे में भारत इस मंच के जरिए खुद को AI नीति, नवाचार और वैश्विक सहयोग के केंद्र में स्थापित करना चाहता है.

17 फरवरी को पहुंचने वाले प्रमुख नेता

17 फरवरी को कई देशों के शीर्ष नेता दिल्ली पहुंचेंगे. इनमें शामिल हैं:

Emmanuel Macron, राष्ट्रपति, फ्रांस

Alar Karis, राष्ट्रपति, एस्टोनिया

Edmundo Novillo, उपराष्ट्रपति, बोलीविया

Bharrat Jagdeo, उपराष्ट्रपति, गुयाना

Anura Kumara Dissanayake, राष्ट्रपति, श्रीलंका

Aleksandar Vučić, राष्ट्रपति, सर्बिया

इन नेताओं की मौजूदगी यह दिखाती है कि यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया तक भारत के साथ AI सहयोग को लेकर गहरी दिलचस्पी है.

18 फरवरी को वीवीआईपी नेताओं की कतार

18 फरवरी को और भी कई बड़े नाम समिट में शामिल होंगे:

Petteri Orpo, प्रधानमंत्री, फिनलैंड

Pedro Sánchez, प्रधानमंत्री, स्पेन

Sebastien Pillay, उपराष्ट्रपति, सेशेल्स

Navinchandra Ramgoolam, प्रधानमंत्री, मॉरीशस

Andrej Plenković, प्रधानमंत्री, क्रोएशिया

Peter Pellegrini, राष्ट्रपति, स्लोवाकिया

इसके अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर के कई प्रमुख चेहरे भी दिल्ली पहुंचेंगे, जिनमें शामिल हैं:

Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, क्राउन प्रिंस, यूएई

Kristalina Georgieva, प्रमुख, IMF

Dick Schoof, प्रधानमंत्री, नीदरलैंड्स

António Guterres, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र

Nikol Pashinyan, प्रधानमंत्री, आर्मेनिया

Tshering Tobgay, प्रधानमंत्री, भूटान

Olzhas Bektenov, प्रधानमंत्री, कजाकिस्तान

Luiz Inácio Lula da Silva, राष्ट्रपति, ब्राजील

टेक इवेंट से आगे, डिप्लोमैटिक पावर शो

AI Impact Summit 2026 को भारत एक ऐसे मंच के रूप में पेश कर रहा है जहां दुनिया की बड़ी ताकतें मिलकर यह तय करेंगी कि आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा क्या होगी. यह समिट भारत की डिजिटल क्षमता, नीति निर्माण में भूमिका और टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी को मजबूत करने का अवसर भी है. जिस मंच पर इतने देशों के शीर्ष नेता एक साथ मौजूद हों, वह सिर्फ टेक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक संवाद का केंद्र बन जाता है. साफ है कि AI Impact Summit 2026 भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजी ताकत और वैश्विक प्रभाव का बड़ा प्रदर्शन साबित होने जा रहा है.