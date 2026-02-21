हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia-Brazil Trade Deal: भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!

India-Brazil Trade Deal: भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!

AI समिट में पहुंचे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों ही देशों ने आपसी व्यापार को दोगुना करने और मल्टीलेटरलिज्म को मजबूत करने पर जोर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 21 Feb 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और ब्राजील में शनिवार को ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई है. साथ ही दोनों देश 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना, करीबन 30 बिलियन डॉलर करने पर सहमत हुए हैं. इनके अलावा जरूरी मिनरल्स और स्टील सप्लाई चेन में सहयोग के लिए भी एग्रीमेंट साइन किए गए हैं. दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अपनी बातचीत में मल्टीलेटरलिज्म को मजबूत करने और इसपर ध्यान देने को लेकर सहमति जताई है. 

लूला 300 बिजनेस प्रतिनिधियों के डेलीगेशन के साथ भारत आए. इस दौरान उन्होंने एआई समिट में शिरकत करने के बाद पीएम मोदी के साथ दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूती देने और इसे रिव्यू करने को लेकर मुलाकात की. दरअसल, दोनों देश पर अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया था. यह दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ था, जिसे किसी देश पर लगाया गया था. 

दोनों देश के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है?

इसके अलावा दोनों देशे के बीच रक्षा-सुरक्षा, तेल और गैस, हेल्थकेयर और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे एरिया में सहयोग बढ़ाने का भी वादा किया. साथ ही वैश्विक स्तर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत पर भी जोर दिया. पीएम मोदी और राष्ट्रपति सिल्वा ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. इसमें उन्होंने कहा, ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. हम अगले पांच सालों में बाइलेटरल ट्रेड को 20 बिलियन डॉलर से आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं. यह एक ट्रेड का आंकड़ा नहीं, भरोसे की झलक है.

पिछले कुछ साल में दोनों देशों के बीच ट्रेड डील में हुई बढ़ोतरी 

दोनों देशों के बीच हुआ ट्रेड 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया है. यह 2024 से 25% ज्यादा है. विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी (ईस्ट) पी कुमारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि 2030 तक ट्रेड कम से कम दोगुना होकर $30 बिलियन हो जाना चाहिए.

इसके अलावा दोनों देशों ने यूएस ट्रेड पॉलिसी और प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े टैरिफ को खत्म करने के यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा की है. इसके अलावा लूला ने कहा है कि IT,AI, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस में भारत की काबिलियत के नए मौके बनाए हैं. इसके अलावा पीएम मोदी ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर हुए समझौते को मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. असल में भारत सरकार चीन पर निर्भरता कम करने को लेकर रेयर अर्थ्स मिनरल्स के नए सप्लायर की तलाश कर रही है.

दोनों देश मल्टीलेटरलिज्म और शांति का समर्थन करते हैं: नरेंद्र मोदी

दोनों देशों के बीच इंडिया-मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) पर भी चर्चा की. इससे दोनों देशों का इकोनॉमिक कोऑपरेशन और गहरा होगा. पीएम मोदी ने कहा है कि हम दोनों ही बहुत अलग-अलग तरह के देश हैं. हम दोनों ही मल्टीलेटरलिज्म और शांति का समर्थन करते हैं. दोनों देश आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं. ब्राजील के राष्ट्रपति ने कश्मीर में हुए हमले को भी गलत बताया है. साथ ही दोनों देशों ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को खत्म करने पर भी एकमत जाहिर किया है. 

Published at : 21 Feb 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
Brazil INDIA DELHI AI Impact Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Brazil Trade Deal: भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
इंडिया
Karnataka News: पांच लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए BJP विधायक, सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट के लिए मांगे थे 11 लाख
पांच लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए BJP विधायक, सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट के लिए मांगे थे 11 लाख
इंडिया
'यहीं मेरा बचपन बीता..', अपनी जन्मभूमि बिहार पहुंचकर भावुक हुए ब्रिटेन के AI मंत्री कनिष्क नारायण 
'यहीं मेरा बचपन बीता..', अपनी जन्मभूमि बिहार पहुंचकर भावुक हुए ब्रिटेन के AI मंत्री कनिष्क नारायण 
इंडिया
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, CCS को भेजा जाएगा नोट, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
Advertisement

वीडियोज

Alphabet, Microsoft, Amazon और Meta: $700 Billion का AI Gamble | Paisa Live
US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
बिहार
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में...'
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: लीग स्टेज में खामोश रहा इन 7 पावर हिटर्स का बल्ला, सुपर-8 में मचा सकते हैं धमाल; लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
लीग स्टेज में खामोश रहा इन 7 पावर हिटर्स का बल्ला, सुपर-8 में मचा सकते हैं धमाल
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
इंडिया
India-Brazil Trade Deal: भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget