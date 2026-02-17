भारत मंडपम में सजा ‘AI महाकुंभ’, दिखी भविष्य की झलक, जानें खास बात

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI Impact Summit 2026 को तकनीक की दुनिया का AI महाकुंभ कहा जा रहा है. इस समिट में देश और विदेश की प्रमुख टेक कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी एडवांस तकनीकें पेश कीं, जो आने वाले भारत की झलक दिखाती हैं. ऑटोमोबाइल, खेल, आस्था, रोबोटिक्स और पर्सनल टेक्नोलॉजी—हर क्षेत्र में AI का प्रभाव साफ दिखाई दिया.

समिट में Tata Consultancy Services (TCS) ने एक अत्याधुनिक स्मार्ट कार का डेमो प्रस्तुत किया. इसे भारत की ‘टेस्ला जैसी’ तकनीक कहा जा रहा है. कार में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), कोहरे में बेहतर विज़न, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेन-चेंज असिस्ट और ऑटो पार्किंग जैसे फीचर दिखाए गए. लाइव प्रदर्शन में यह स्पष्ट हुआ कि भारत अब केवल वाहन निर्माण ही नहीं बल्कि फ्यूचर ऑटो टेक्नोलॉजी विकसित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है.

मोबाइल बनेगा क्रिकेट कोच, गूगल का AI क्रिकेट कोच

खेल प्रेमियों के लिए गूगल ने AI क्रिकेट कोच पेश किया. इस तकनीक में खिलाड़ी के खेलते हुए वीडियो का विश्लेषण कर AI उसकी बैटिंग स्टांस, टाइमिंग और तकनीकी कमियों पर सुझाव देता है. यह सुविधा खासकर युवा खिलाड़ियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि अब व्यक्तिगत कोचिंग मोबाइल फोन के माध्यम से संभव होगी.

जियो के होलोट्यूब में भगवान कृष्ण और विष्णु के दर्शन

समिट में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा रिलायंस जीयो का होलोट्यूब स्टॉल. यहां होलोग्राम तकनीक के माध्यम से भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के डिजिटल अवतार प्रस्तुत किए गए. गीता से जुड़े प्रश्नों के उत्तर होलोग्राम के जरिए दिए जा रहे थे. तकनीक और आस्था के इस संगम ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया और बड़ी संख्या में लोग इस अनुभव को देखने पहुंचे.

नए युग के रोबोट, अब सोचने-समझने में सक्षम

AI Impact Summit में प्रदर्शित रोबोट अब केवल तय कमांड पर काम करने वाले मशीन नहीं रहे. इनमें कॉग्निटिव एबिलिटी यानी वस्तुओं को पहचानने और निर्णय लेने की क्षमता दिखाई गई. डेमो के दौरान रोबोट ने सामने रखी वस्तुओं को पहचानकर तय किया कि किसे उठाना है और कहां रखना है. यह तकनीक औद्योगिक यूनिट, वेयरहाउस और फैक्ट्री संचालन में बड़े बदलाव ला सकती है.

रोबो डॉग, सुरक्षा और इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए तैयार

समिट में रोबोटिक डॉग भी प्रमुख आकर्षण रहा. यह कमांड पर दौड़ता, रुकता और दिशा बदलता नजर आया. भविष्य में ऐसे रोबो डॉग सुरक्षा निगरानी, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन और पर्सनल असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में AI आधारित रोबोट घरेलू और औद्योगिक जीवन का हिस्सा बन सकते हैं.

भारत बन रहा है AI निर्माता

AI Impact Summit 2026 ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अब केवल AI तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि नवाचार और निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है. ऑटोमोबाइल, खेल, धार्मिक अनुभव, रोबोटिक्स और पर्सनल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों की भागीदारी उल्लेखनीय रही. समिट में पेश किए गए डेमो से यह साफ है कि आने वाले वर्षों में AI हमारे डेली लाइफ का अहम हिस्सा बनेगा—चाहे वह कार चलाना हो, खेल प्रशिक्षण, आध्यात्मिक अनुभव या औद्योगिक कार्य. भारत तकनीकी क्रांति के इस नए दौर में मजबूती से कदम बढ़ा चुका है.