अहमदाबाद प्लेन क्रैश: मृतकों के परिजनों ने PM मोदी को लिखा लेटर, जानें किस बात की मांग की

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअहमदाबाद प्लेन क्रैश: मृतकों के परिजनों ने PM मोदी को लिखा लेटर, पूरी सच्चाई जानने के लिए सिर्फ ये मांग

अहमदाबाद प्लेन क्रैश: मृतकों के परिजनों ने PM मोदी को लिखा लेटर, पूरी सच्चाई जानने के लिए सिर्फ ये मांग

अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ित परिवारों को करीब 10 महीने बाद भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं. परिजनों ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर सीवीआर और ब्लैक बॉक्स डेटा जारी करने की अपील की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 05 Apr 2026 01:33 PM (IST)
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अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ित परिवारों को करीब 10 महीने बाद भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं. जवाब अभी भी आधे-अधूरे हैं. यही वजह है कि इन परिवारों ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक ही मांग रखी है कि एयर इंडिया विमान हादसे की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए. पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं, बल्कि सच चाहिए. उन्हें जानना है कि आखिर वो कौन सी चूक थी जिसने 260 जिंदगियों को एक पल में लील लिया.

पीएम मोदी को भेजे लेटर में क्या लिखा
एयर इंडिया विमान हादसे के पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) और ब्लैक बॉक्स डेटा जारी करने की अपील की है. एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 171 (बोइंग 787-8 विमान) जो लंदन जा रहा था, वो 12 जून, 2025 को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. विमान में आग लगने के कारण सवार 242 लोगों में से 241 लोगों और बाकी वहां पर मौजूद 19 लोगों की जान चली गई.

परिजनों का कहना है कि अगर यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती तो कम से कम उन लोगों से निजी तौर पर तो शेयर की जाए. पीड़ित परिजनों का मानना है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, तब तक उनका दुख कम नहीं होगा. ये सिर्फ एक तकनीकी मांग नहीं है, बल्कि भावनात्मक न्याय की भी अपील है.

AAIB और DGCA को भी भेजी लेटर की प्रतियां
परिजनों ने अपने लेटर की प्रतियां नागरिक उड्डयन से जुड़े अधिकारियों AAIB और DGCA के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी भेजी हैं. इससे जाहिर होता है कि पीड़ित इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना चाहते हैं और वो हर स्तर पर सरकार से पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं. मृतकों के परिजनों का मानना है कि ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ही हादसे की असली वजह बता सकते हैं. 

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Published at : 05 Apr 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Air India PM Modi Black Box Data Ahmedabad Plane Crash
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