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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMcDonald Outlet: वेज ऑर्डर पर आया नॉन वेज फूड! हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्शन, सील किया मैकडॉनल्ड्स आउटलेट

McDonald Outlet: वेज ऑर्डर पर आया नॉन वेज फूड! हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्शन, सील किया मैकडॉनल्ड्स आउटलेट

McDonald Outlet: अहमदाबाद के नरोडा इलाके में मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर वेज ऑर्डर की जगह नॉन-वेज ऑर्डर देने का आरोप लगा. ग्राहक की शिकायत के बाद AMC स्वास्थ्य विभाग ने जांच कर आउटलेट को सील कर दिया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 07:00 PM (IST)
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अहमदाबाद में एक युवक को मैकडॉनल्ड्स से ऑर्डर करने के दौरान खराब अनुभव का सामना करना पड़ा. युवक का आरोप है कि उसने वेज फूड ऑर्डर किया था, लेकिन उसे नॉन-वेज आइटम भेज दिया गया. यह मामला नरोडा के हंसपुरा स्थित गैलेक्सी सेंट्रल कॉम्प्लेक्स में मौजूद मैकडॉनल्ड्स आउटलेट का बताया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, युवक ने ऑर्डर मिलने के बाद देखा कि उसे उसकी पसंद और ऑर्डर के अनुसार खाना नहीं भेजा गया है. वेज फूड की जगह नॉन-वेज आइटम मिलने पर उसने इस मामले की शिकायत अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के स्वास्थ्य विभाग में दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू की. जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित मैकडॉनल्ड्स आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया.

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अधिकारियों ने आउटलेट किया जांच 

बताया जा रहा है कि ग्राहक की शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने आउटलेट में नियमों और खाद्य सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की भी जांच की. इसके बाद कार्रवाई करते हुए आउटलेट को बंद कर दिया गया. स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

भारत में कब खुला था पहला मैकडॉनल्ड्स आउटलेट

मैकडॉनल्ड्स ने भारत में साल 1996 में अपनी शुरुआत की थी. कंपनी का पहला रेस्तरां अक्टूबर 1996 में नई दिल्ली में खोला गया था. भारत में प्रवेश के साथ ही मैकडॉनल्ड्स ने भारतीय ग्राहकों की खान-पान की आदतों और धार्मिक भावनाओं का विशेष ध्यान रखा. भारत का पहला मैकडॉनल्ड्स आउटलेट दुनिया का पहला ऐसा मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां था, जहां बीफ और पोर्क नहीं परोसा गया. कंपनी ने यह फैसला भारतीय संस्कृति और लोगों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने के लिए लिया था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Jul 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad McDonald's Food Safety McDonald's
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