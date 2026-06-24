टल गया बड़ा हादसा, अहमदाबाद में रनवे पर दो विमान आए आमने-सामने, एयर इंडिया ने मानी गलती

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बुधवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब रनवे पर दो विमान आमने-सामने आ गए. यह घटना तब हुई जब मुंबई से अहमदाबाद पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट AI2493 को स्टैंड 34L की ओर जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन टैक्सी करते समय विमान ने गलती से गलत मोड़ ले लिया.

टल गया बड़ा हादसा

इसी दौरान सामने से अहमदाबाद से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट आ रही थी और दोनों विमान आमने-सामने आ गए. हालांकि दोनों विमानों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रही, जिससे टक्कर नहीं हुई.

स्थिति को संभालते हुए इंडिगो के विमान को रोक दिया गया और बाद में एयर इंडिया के विमान को पीछे कर सुरक्षित पार्किंग बे तक ले जाया गया.

एयर इंडिया ने मानी गलती

एयर इंडिया ने इस घटना में अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा. फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है.

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