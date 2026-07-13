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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAgra Cantt Station: आगरा कैंट स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मैनेजर से मारपीट मामले में 4 RPF कर्मी निलंबित, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित

Agra Cantt Station: आगरा कैंट स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन मैनेजर से मारपीट मामले में 4 RPF कर्मी निलंबित, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित

Agra Cantt Station: आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री की मदद करने के बाद डिप्टी स्टेशन मैनेजर के साथ कथित अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है.

Written By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 13 Jul 2026 05:47 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से रेलवे प्रशासन और रेल सुरक्षा बल (RPF) से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. एक महिला यात्री की मदद करने के बाद ड्यूटी पर तैनात डिप्टी स्टेशन मैनेजर नरेंद्र सिंह चाहर के साथ कथित तौर पर अभद्रता, मारपीट और उन्हें घसीटकर RPF कार्यालय ले जाने का आरोप लगा है. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चार RPF कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय JAG स्तर की समिति गठित की है.

रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 20808 हीराकुंड एक्सप्रेस के आगरा कैंट स्टेशन पर ठहराव के दौरान एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पाई. स्थिति को देखते हुए स्टेशन उप प्रबंधक की ओर से वॉकी-टॉकी के जरिए से सूचना देकर ट्रेन को कुछ देर के लिए रुकवाया गया, ताकि महिला सुरक्षित तरीके से ट्रेन में सवार हो सके.

स्टेशन स्टाफ ने भी महिला की सहायता की. इसके बाद आरोप है कि इसके बाद RPF कर्मियों ने महिला यात्री को ट्रेन से उतार लिया और उस पर चैन पुलिंग का आरोप लगाया. यह भी आरोप है कि महिला से 1,000 रूपये की मांग की गई. जब डिप्टी स्टेशन मैनेजर नरेंद्र सिंह चाहर ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया.

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु में गौहत्या पर पूर्ण बैन नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला, सरकार को जारी किया नोटिस

स्टेशन उप प्रबंधक के साथ अभद्रता

चश्मदीदों के अनुसार, 5 से 6 RPF कर्मी स्टेशन उप प्रबंधक के कार्यालय पहुंचे और कथित तौर पर उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें घसीटकर RPF कार्यालय ले गए. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया.

घटना का संज्ञान लेते हुए रेलवे प्रशासन ने प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर चार RPF कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित किए गए कर्मियों में ASI मेघराज मीणा, ASI बालकिशन, कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल बदन सिंह शामिल हैं. रेलवे ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तीन सदस्यीय JAG स्तर की जांच समिति का गठन किया है. इस समिति में ASC आगरा कैंट, स्टेशन डायरेक्टर आगरा कैंट और AOM आगरा को शामिल किया गया है.

रेलवे के तरफ से दिया गया बयान

रेलवे ने जारी अपने बयान में कहा कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 20808 हीराकुंड एक्सप्रेस के ठहराव के दौरान हुए प्रकरण में पहली बार में हासिल हुए सबूतों के आधार पर 2 ASI समेत 4 RPF कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. तीन सदस्यीय JAG स्तर की समिति विस्तृत जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद रेलवे नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

स्टेशन मास्टर्स में गुस्सा

घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है. आगरा में डिप्टी स्टेशन मैनेजर के साथ कथित मारपीट के विरोध में मुरादाबाद मंडल के स्टेशन मास्टर्स ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने दोषी RPF कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की मांग भी उठाई है.

कई सवाल खड़े करती है घटना

यह घटना रेलवे में अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है. अगर प्रारंभिक आरोप सही पाए जाते हैं, तो ड्यूटी निभा रहे अधिकारी के साथ कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार न केवल अनुशासन बल्कि रेलवे की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाता है.

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Published at : 13 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Railway Agra Cantt Station RPF
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