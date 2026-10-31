'आप तो सोने का चम्मच लेकर', अभिषेक बनर्जी पर भड़कीं अग्निमित्रा बोलीं- 'आपको लोग पसंद नहीं करते'

पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से सीधा सवाल करते हुए, उनके राजनीतिक कद पर सवाल उठाया है. उन्होंने पूछा है कि अभिषेक बनर्जी, आपका राजनीतिक योगदान क्या रहा है? आप तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे. आप कुछ कर नहीं पाए. लोगों को निराश किया. अब अपनी राजनीतिक अहमियत वापस पाने के लिए मुख्यमंत्री को निशाना बना रहे हैं. आप यह बाजी हार चुके हैं, भाई.

आपको लोग पसंद नहीं कर रहे: अग्निमित्रा पॉल

इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी आप लोगों को पंद्रह साल दिए थे. आपने कुछ नहीं किया. अब आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. आपको पसंद नहीं किया जाता है, अभिषेक बनर्जी. आपको खबर नहीं मिलता है? आप क्या मुख्यमंत्री के पीछे पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं. यू हैव लॉस्ट द गेम ब्रदर.

Asansol, West Bengal: Minister Agnimitra Paul says, "Arrest her! Arrest Mamata Banerjee! Even when Mamata Banerjee was the Chief Minister, she did many things, and we raised our voice against it. No one is above the Constitution of India and the Bharatiya Nyaya Sanhita. So, Mamata Banerjee, how can you be above it? If Indranil Sen is arrested for fraud and cheating, and if that money has gone into your account as well, then why shouldn't you be arrested, Mamata Banerjee? You should also be arrested" — IANS (@ians_india) October 31, 2026

अभिषेक बनर्जी ने सीएम पर क्या कहा है?

इससे पहले शुभेंदु अधिकारी को निशाने पर लेते हुए अभिषेक बनर्जी ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर पक्षपात का आरोप लगाया था. बनर्जी ने कहा है कि कोई भी अधिकारी या संस्था जवाबदेही से ऊपर नहीं है. हम पिछले पांच महीनों से ईडी, सीबीआई और कोलकाता पुलिस की चालें देख रहे हैं. हमारा रुख पहले दिन से ही साफ है. भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून अपना काम करे. लेकिन इसकी शुरुआत अपने घर से होना चाहिए. जो लोग टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, वे खुद कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे. इसके अलावा उनके परिवार के लोग चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल के सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं.