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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आप तो सोने का चम्मच लेकर', अभिषेक बनर्जी पर भड़कीं अग्निमित्रा बोलीं- 'आपको लोग पसंद नहीं करते'

'आप तो सोने का चम्मच लेकर', अभिषेक बनर्जी पर भड़कीं अग्निमित्रा बोलीं- 'आपको लोग पसंद नहीं करते'

पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है. साथ ही कहा है कि आप बाजी हार चुके हैं. आपको लोग पसंद नहीं कर रहे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 31 Oct 2026 08:57 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से सीधा सवाल करते हुए, उनके राजनीतिक कद पर सवाल उठाया है. उन्होंने पूछा है कि अभिषेक बनर्जी, आपका राजनीतिक योगदान क्या रहा है? आप तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे. आप कुछ कर नहीं पाए. लोगों को निराश किया. अब अपनी राजनीतिक अहमियत वापस पाने के लिए मुख्यमंत्री को निशाना बना रहे हैं. आप यह बाजी हार चुके हैं, भाई. 

आपको लोग पसंद नहीं कर रहे: अग्निमित्रा पॉल

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इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी आप लोगों को पंद्रह साल दिए थे. आपने कुछ नहीं किया. अब आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. आपको पसंद नहीं किया जाता है, अभिषेक बनर्जी. आपको खबर नहीं मिलता है? आप क्या मुख्यमंत्री के पीछे पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं. यू हैव लॉस्ट द गेम ब्रदर.

अभिषेक बनर्जी ने सीएम पर क्या कहा है?

इससे पहले शुभेंदु अधिकारी को निशाने पर लेते हुए अभिषेक बनर्जी ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर पक्षपात का आरोप लगाया था. बनर्जी ने कहा है कि कोई भी अधिकारी या संस्था जवाबदेही से ऊपर नहीं है. हम पिछले पांच महीनों से ईडी, सीबीआई और कोलकाता पुलिस की चालें देख रहे हैं. हमारा रुख पहले दिन से ही साफ है. भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून अपना काम करे. लेकिन इसकी शुरुआत अपने घर से होना चाहिए. जो लोग टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, वे खुद कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे. इसके अलावा उनके परिवार के लोग चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल के सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 31 Oct 2026 08:57 PM (IST)
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