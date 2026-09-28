'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिले', समर्थन में सभा, कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

चुनाव आयोग और SIR को लेकर सियासी घमासान के बीच राजधानी दिल्ली से तस्वीर कुछ अलग नजर आई है. जहां एक तरफ विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर हमलावर हैं. तो वहीं दिल्ली में सीईसी के समर्थन में मार्च निकाला गया. इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग भी उठाई है.

वैश्य समाज की ओर से निकाले गए इस पैदल मार्च में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विपक्ष जिस तरह लगातार SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बना रहा है, वह देश की गरिमा के लिए ठीक नहीं है. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जारी कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है.

क्या बोले ग्लोबल जय भगवान गोयल?

ग्लोबल वैश्य फेडरेशन के चेयरमैन और इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जय भगवान गोयल ने कहा कि जहां-जहां घुसपैठिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने अपने नाम वोटर लिस्ट में डलवा रखे थे, लाखों करोड़ों नाम उनके हटाए गए. जब यह अभियान चल रहा था तो विपक्षी दलों ने विरोध किया. लोगों ने जब उन्हें अस्वीकार कर दिया, चुनाव हारे तो उन्हें लगा कि ज्ञानेश कुमार उनकी राह में रोड़ा हैं. जिनके दम पर जीतते थे, उनके नाम हटा दिए गए. ज्ञानेश कुमार को हटाने का षड्यंत्र रचा गया. अन्य चुनाव आयुक्तों के माध्यम से प्लानिंग करके ये कदम उठाए गए.

कांग्रेस का प्रदर्शन आज

ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कांग्रेस आज भी सड़कों पर उतरेगी. यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी. वहीं दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पर दिल्ली कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे.

वहीं रविवार को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है. चुनाव आयोग ने बैठक करके कहा कि जो भी निर्णय लेते हैं वो संयु्क्त रूप से लेते हैं. जो आरोप लगा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है.