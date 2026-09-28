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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिले', समर्थन में सभा, कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिले', समर्थन में सभा, कांग्रेस करेगी प्रदर्शन

SIR और चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस आज कई राज्यों में प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग कर रही है. वहीं दिल्ली में वैश्य समाज ने CEC के समर्थन में प्रदर्शन किया.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 28 Sep 2026 09:30 AM (IST)
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चुनाव आयोग और SIR को लेकर सियासी घमासान के बीच राजधानी दिल्ली से तस्वीर कुछ अलग नजर आई है. जहां एक तरफ विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर हमलावर हैं. तो वहीं दिल्ली में सीईसी के समर्थन में मार्च निकाला गया. इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग भी उठाई है.

वैश्य समाज की ओर से निकाले गए इस पैदल मार्च में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विपक्ष जिस तरह लगातार SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बना रहा है, वह देश की गरिमा के लिए ठीक नहीं है. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जारी कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है.

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क्या बोले ग्लोबल जय भगवान गोयल?

ग्लोबल वैश्य फेडरेशन के चेयरमैन और इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जय भगवान गोयल ने कहा कि जहां-जहां घुसपैठिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने अपने नाम वोटर लिस्ट में डलवा रखे थे, लाखों करोड़ों नाम उनके हटाए गए. जब यह अभियान चल रहा था तो विपक्षी दलों ने विरोध किया. लोगों ने जब उन्हें अस्वीकार कर दिया, चुनाव हारे तो उन्हें लगा कि ज्ञानेश कुमार उनकी राह में रोड़ा हैं. जिनके दम पर जीतते थे, उनके नाम हटा दिए गए. ज्ञानेश कुमार को हटाने का षड्यंत्र रचा गया. अन्य चुनाव आयुक्तों के माध्यम से प्लानिंग करके ये कदम उठाए गए.

कांग्रेस का प्रदर्शन आज

ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कांग्रेस आज भी सड़कों पर उतरेगी. यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी. वहीं दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पर दिल्ली कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे.

वहीं रविवार को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है. चुनाव आयोग ने बैठक करके कहा कि जो भी निर्णय लेते हैं वो संयु्क्त रूप से लेते हैं. जो आरोप लगा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 28 Sep 2026 09:23 AM (IST)
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