Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पाक से घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते बंद, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नजर

पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पाक से घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते बंद, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नजर

सर्दियां शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और इस बर्फबारी के बाद पाकिस्तान से भारत में लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करने के सभी रास्ते बर्फ से ढक गए हैं.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 23 Oct 2026 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी होने के साथ ही पाकिस्तान के घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते बंद हो चुके हैं. ऐसे में अब घुसपैठ का सारा फोकस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गया है, इसके बाद सुरक्षा बलों ने सीमा पर विंटर बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम बना लिया है. 

सर्दियां शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और इस बर्फबारी के बाद पाकिस्तान से भारत में लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करने के सभी रास्ते बर्फ से ढक गए हैं. घुसपैठ के यह पारंपरिक रास्ते बंद होने के बाद अब पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने का सारा फोकस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गया है. 

भारतीय सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसीया भी पाकिस्तान के सर्दियों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने की नापाक साजिशों से परिचित है. ऐसे में पाकिस्तान की इन कोशिशो को करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विंटर बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार कर लिया है. 

एबीपी न्यूज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा पर विंटर बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम को कई चरणों में लागू किया जाएगा. इस प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ताना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ-साथ भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल शामिल होंगे. 

इस प्लान के तहत सुरक्षा बलों ने न केवल पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साज़िशों को नाकाम करने के लिए सीमा पर आधुनिक उपकरणों के साथ-साथ जवानों को सतर्क रहने को कहा है. सर्दियों में घुसपैठ के लिए सबसे फायदेमंद सीमा पर पड़ने वाली धुंध रहती है जिससे निपटने के लिए बीएसएफ ने सीमा पर गैजेट्स लगा दिए हैं और साथ ही जवानों को भी चौकन्ना रहने को क्या दिया है. 

इसके साथ ही सीमा पर रक्षा की दूसरी पंक्ति के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमर कस ली है. जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमा से शहर की तरफ आने वाले सभी सड़कों पर नाका बंदी कर ली है और साथ ही  औचक नाके के लगाकर आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कश्मीर की तैयारी कर ली है. 

इसके साथ ही सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ के सभी पारंपरिक रास्तों पर न केवल सतर्कता बढ़ा रही है बल्कि इसके साथ ही घुसपैठ से निपटने के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इन पारंपरिक रास्तों पर मॉक ड्रिल की जा रही है. 

ऐसी ही एक मॉक ड्रिल जम्मू के कठुआ जिले में उज्ज नदी के किनारे की गई जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना  ने मिलकर संभावित खतरों से निपटने के लिए अपनी तैयारी को धार दी. 

सुरक्षा बलों का कहना है कि आने वाले दिनों में जम्मू से कठुआ तक घुसपैठ के करीब दर्जन भर पारंपरिक रास्तों पर इसी तरह की ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा ताकि अगर कोई आतंकवादी घुसपैठ करके भारतीय सीमा में दाखिल होता है तो उसे इन रास्तों पर ही किस तरह खत्म किया जा सके यह तैयारी और प्लानिंग की जा सके.

और पढ़ें
Published at : 23 Oct 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI ने ED के दो अधिकारियों को दबोचा, क्या है दिलचस्प केस?
CBI ने ED के दो अधिकारियों को दबोचा, क्या है दिलचस्प केस?
इंडिया
लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के भी हालात बुरे
लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के भी हालात बुरे
इंडिया
'फ्री कश्मीर, फ्री शरजील...', जामिया में आपत्तिजनक नारे-प्रदर्शन, इमरान मसूद डिटेन
'फ्री कश्मीर, फ्री शरजील...', जामिया में आपत्तिजनक नारे-प्रदर्शन, इमरान मसूद डिटेन
इंडिया
LIVE: इमरान मसूद को जामिया से पुलिस ने हिरासत में लिया, छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे थे
LIVE: इमरान मसूद को जामिया से पुलिस ने हिरासत में लिया, छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे थे
Advertisement

वीडियोज

Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
UP MLC Election 2026: 'पोस्टर पॉलिटक्स' जारी...कौन किस पर भारी? | ABP News | UP Breaking | BJP | SP
Chitra Tripathi: अंगूर 'खट्टे' तो SIR पर कौन अटके-कौन 'भटके'! | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के भी हालात बुरे
लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली के भी हालात बुरे
महाराष्ट्र
शिवसेना नेता का आरोप, 'एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए जरांगे BJP के साथ...'
शिवसेना नेता का आरोप, 'एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए जरांगे BJP के साथ...'
इंडिया
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
'गश्त के तौर तरीके...', चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, जानें LAC पर क्या कहा?
बॉलीवुड
'इमरान खान का फैसला था...', Ex वाइफ ने तलाक पर बयां किया दर्द, कहा- 'हमने नाइंसाफी की'
'इमरान खान का फैसला था...', Ex वाइफ ने तलाक पर बयां किया दर्द, कहा- 'हमने नाइंसाफी की'
क्रिकेट
मुंबई इंडियंस के एक पोस्ट से मची खलबली, क्या हार्दिक पांड्या से छिनेगी कप्तानी?
मुंबई इंडियंस के एक पोस्ट से मची खलबली, क्या हार्दिक पांड्या से छिनेगी कप्तानी?
इंडिया
नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की याचिका
नेहा बोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की याचिका
इंडिया
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
इंडिया
तमिलनाडु: TVK गठबंधन-डीएमके का ECI मीटिंग से वॉकआउट, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ पर अड़े
तमिलनाडु: TVK गठबंधन-डीएमके का ECI मीटिंग से वॉकआउट, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ पर अड़े
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget