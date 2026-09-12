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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी से मुलाकात कर अनवर इब्राहिम बोले, 'इंशा अल्लाह मलेशिया...'

पीएम मोदी से मुलाकात कर अनवर इब्राहिम बोले, 'इंशा अल्लाह मलेशिया...'

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी के साथ बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए, ब्रिक्स समिट के दौरान मिले सेवा सत्कार को लेकर आभार व्यक्त किया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Sep 2026 06:31 PM (IST)
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भारत की अध्यक्षता में दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ब्रिक्स समिट में सदस्य देशों के प्रतिनिधि पधारे हुए हैं. इसी के तहत मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत में मौजूद हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत की तरफ से मिले सेवा और सत्कार को लेकर आभार भी जताया है. 

पीएम इब्राहिम ने कहा, इसके बाद मैं सीधे हैदराबाद हाउस गया, ताकि अपने प्यारे दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकूं. कल रात नई दिल्ली में मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल के आने के बाद से मिली बेहतरीन सेवा के लिए मैं आभार व्यक्त किया. 

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'अल्हमदुलिल्लाह, हम मलेशिया और भारत के बीच करीबी रिश्तों के आगे बढ़ाने और दोनों देशों के लोगों के बीच लंबे इतिहास और गर्मजोशी भरे संबंधों पर आधारित दोस्ती को और मजबूत करने में सहमत हुए.'

सेमीकंडक्टर उद्योग पर केंद्रित रही मीटिंग

पीएम इब्राहिम ने कहा, 'हमारी बातचीत रणनीतिक क्षेत्रों, खासकर सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग बढ़ाने की कोशिशों पर केंद्रित रही. मलेशिया और भारत के पास एक-दूसरे की पूरक ताकतें हैं, जिनका इस्तेमाल औद्योगिक सहयोग, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, टैलेंट डेवलपमेंट और दोनों तरफ से निवेश के जरिए किया जा सकता है.'

मलेशिया और भारत के पीएम की बीच ट्रेड पर हुई चर्चा

उन्होंने कहा, 'मैंने भारतीय बाजार में मलेशियाई निर्यात उत्पादों के प्रवेश को आसान और तेज करने की जरूरत पर भी बात की, ताकि मलेशियाई कंपनियों के लिए भारत के विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार की संभावनाओं का लाभ उठाने के और मौके मिल सकें. इंशा-अल्लाह, मलेशिया और भारत दोनों देशों के लोगों की खुशहाली के लिए इस आपसी फायदे वाली दोस्ती को और मजबूत करते रहेंगे.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 12 Sep 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi BRICS DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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