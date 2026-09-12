पीएम मोदी से मुलाकात कर अनवर इब्राहिम बोले, 'इंशा अल्लाह मलेशिया...'

भारत की अध्यक्षता में दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ब्रिक्स समिट में सदस्य देशों के प्रतिनिधि पधारे हुए हैं. इसी के तहत मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत में मौजूद हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत की तरफ से मिले सेवा और सत्कार को लेकर आभार भी जताया है.

पीएम इब्राहिम ने कहा, इसके बाद मैं सीधे हैदराबाद हाउस गया, ताकि अपने प्यारे दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकूं. कल रात नई दिल्ली में मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल के आने के बाद से मिली बेहतरीन सेवा के लिए मैं आभार व्यक्त किया.

Memulakan pagi ini di New Delhi dengan bertemu Presiden Republik Islam Iran, Dr Masoud Pezeshkian bagi memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia-Iran serta membincangkan hala tuju kerjasama kedua-dua negara dalam pelbagai bidang.



Dalam pertemuan ini, saya menyuarakan… pic.twitter.com/8rVFpKw6Vt — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) September 12, 2026

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'अल्हमदुलिल्लाह, हम मलेशिया और भारत के बीच करीबी रिश्तों के आगे बढ़ाने और दोनों देशों के लोगों के बीच लंबे इतिहास और गर्मजोशी भरे संबंधों पर आधारित दोस्ती को और मजबूत करने में सहमत हुए.'

सेमीकंडक्टर उद्योग पर केंद्रित रही मीटिंग

पीएम इब्राहिम ने कहा, 'हमारी बातचीत रणनीतिक क्षेत्रों, खासकर सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग बढ़ाने की कोशिशों पर केंद्रित रही. मलेशिया और भारत के पास एक-दूसरे की पूरक ताकतें हैं, जिनका इस्तेमाल औद्योगिक सहयोग, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, टैलेंट डेवलपमेंट और दोनों तरफ से निवेश के जरिए किया जा सकता है.'

मलेशिया और भारत के पीएम की बीच ट्रेड पर हुई चर्चा

उन्होंने कहा, 'मैंने भारतीय बाजार में मलेशियाई निर्यात उत्पादों के प्रवेश को आसान और तेज करने की जरूरत पर भी बात की, ताकि मलेशियाई कंपनियों के लिए भारत के विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार की संभावनाओं का लाभ उठाने के और मौके मिल सकें. इंशा-अल्लाह, मलेशिया और भारत दोनों देशों के लोगों की खुशहाली के लिए इस आपसी फायदे वाली दोस्ती को और मजबूत करते रहेंगे.'