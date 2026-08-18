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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: JSSC कैंसिल, बिहार TRE-4 आंदोलन तैयार! भारत में शिक्षक भर्ती घोटालों का दौर क्यों?

Xप्लेन: JSSC कैंसिल, बिहार TRE-4 आंदोलन तैयार! भारत में शिक्षक भर्ती घोटालों का दौर क्यों?

Teacher Recruitment Scams: सरकारें सिर्फ रैलियों और ऐलानों से काम चलाएंगी या टेक्नोलॉजी और टाइम-बाउंड नोटिफिकेशन को अपनाएंगी. जब तक पेपर सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक यह 'संग्राम' थमने वाला नहीं है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 18 Aug 2026 02:31 PM (IST)
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पिछले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों से शिक्षक भर्ती को लेकर एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं. झारखंड में परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, बिहार में अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, यूपी में बैकलॉग और भर्ती विवाद थम नहीं रहा, राजस्थान ने स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है और NTA में भी बड़ी कार्रवाई हुई है. यानी देश का शिक्षा भर्ती तंत्र किसी गहरे संकट से गुजर रहा है. एक-एक करके समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके नतीजे क्या निकलेंगे...

1. झारखंड: 24 दिन के आंदोलन के बाद सरकार झुकी

झारखंड में पिछले कई हफ्तों से छात्र सड़कों पर थे. उनकी मांग थी कि JSSC-CGL परीक्षा रद्द की जाए. आरोप था कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और कुछ अभ्यर्थियों को 'सेटिंग' (साजिश) के जरिए पास करवाया गया है.
  
छात्रों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ 24 दिनों तक जमकर प्रदर्शन किया. आखिरकार CM हेमंत सोरेन को झुकना पड़ा. झारखंड सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने का फैसला किया. इतना ही नहीं,   TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) नाम की एजेंसी के जरिए कराई गई सभी परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया. यानी TDPL के जरिए हुए सभी चयन और परिणाम अब बेमानी हो गए हैं.

इसका मतलब क्या है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक परीक्षा में इतनी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? यह घटना देशभर की भर्ती एजेंसियों के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़ी करती है.

2. बिहार: TRE-4 को लेकर संग्राम की आशंका

अगर झारखंड में आंदोलन खत्म हुआ है, तो बिहार में अभी शुरू हुआ है. यहां का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां परीक्षा रद्द नहीं, बल्कि परीक्षा का इंतजार अभ्यर्थियों का गुस्सा बना हुआ है. बिहार सरकार ने TRE-4 (शिक्षक भर्ती परीक्षा- 4) के तहत 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती का ऐलान किया था. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 29 जुलाई को इसे बिहार के युवाओं के लिए 'ऐतिहासिक तोहफा' बताया था. ये पद इस तरह बंटे हैं:

  • कक्षा 1 से 5: 3,847 पद
  • कक्षा 6 से 8: 8,563 पद
  • कक्षा 9 से 10: 3,877 पद
  • कक्षा 11 से 12: 16,101 पद

समस्या क्या है?

घोषणा तो हो गई, लेकिन TRE-4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन (विज्ञापन) अब तक जारी नहीं हुआ है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जुलाई में नोटिफिकेशन जारी होने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब अगस्त बीत रहा है और अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा. छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने 18 अगस्त से पटना के गार्डनीबाग में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. अभ्यर्थियों की तीन बड़ी मांगें हैं:

  • TRE-4 का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए
  • परीक्षा 'एक चरण' (सिंगल-स्टेज) में कराई जाए, ताकि प्रक्रिया लंबी न खिंचे
  • शिक्षा मंत्री का इस्तीफा

अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन के भीतर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो वे बिहार विधानसभा की तरफ कूच करेंगे.

बड़ी बात: बिहार में TRE-4 का पैटर्न भी बदला गया है. पहले की TRE परीक्षाओं के विपरीत, इस बार प्रिलिमिनरी और मेन्स यानी दो चरणों वाली परीक्षा होगी. अभ्यर्थियों को पहले प्री-एग्जाम देना होगा और उसमें पास होने के बाद ही मेन्स में बैठने का मौका मिलेगा.

3. यूपी: बैकलॉग से लेकर लखनऊ में 'रेंगते' प्रदर्शन तक

उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मामला पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है. यहां एक साथ कई मुद्दे उभरकर सामने आए हैं.

  • 69,000 शिक्षक भर्ती मामला: बैकलॉग पर सवाल

यूपी में 69,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैकलॉग (पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद जो पहले नहीं भरे गए) को कैसे संभाला जाए.

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा. यानी जो शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं जाएगी. हालांकि, संशोधित मेरिट लिस्ट   में आने वाले नए उम्मीदवारों को खाली पड़े पदों पर ही नौकरी दी जाएगी.

  • लखनऊ में 'चीर' की कमी और 'रेंगते' हुए प्रदर्शन

लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने छाती के बल रेंगते हुए प्रदर्शन किया. यह नजारा खुद ब खुद बताता है कि अभ्यर्थी किस हालत में हैं. वे आरक्षण, मेरिट और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

  • अच्छी खबर: 33,401 पदों पर भर्ती पूरी

राहत की बात यह है कि योगी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में 33,401 पदों पर भर्ती पूरी कर ली है. इसमें TGT, PGT और प्रधानाचार्य के पद शामिल हैं. यह उन सालों भर की भर्ती रुकावट को देखते हुए बड़ी उपलब्धि है, जो 2012 से 2017 के बीच माध्यमिक शिक्षा में भर्ती लगभग ठप रही थी.

4. राजस्थान: स्कूलों में बाहरी लोगों पर बैन

राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक बड़ा आदेश जारी किया है. अब सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति के बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. नए नियमों के मुताबिक,

  • बाहरी व्यक्ति अब अकेले स्कूल के अंदर नहीं जा सकते
  • स्कूल के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी रोक लगाई गई है
  • कोई भी बाहरी व्यक्ति शिक्षक या अधिकृत अधिकारी के बिना कक्षा में नहीं जा सकता

इस आदेश का आधिकारिक कारण सुरक्षा बताया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि हाल के कुछ मामलों की वजह से सरकार ने कदम उठया. कहा जा रहा है कि CJP ने स्कूलों की 'पोल खोल दी' थी, जिसके बाद यह पाबंदी लगाई गई.

5. NTA: पेपर लीक के बाद बड़ी कार्रवाई

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) भी विवादों से घिरी हुई है. NEET पेपर लीक के मामले में जंतर-मंतर पर छात्रों के बढ़ते प्रदर्शन के बीच, केंद्र सरकार ने NTA में बड़ा बदलाव किया है. नए बदलावों के तहत:

  • 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया
  • NTA में नई भर्तियों का ऐलान किया गया
  • परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए 7.5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने भी NTA को UPSC से सीखने की सलाह दी थी. यानी NTA को अपनी कार्यप्रणाली और पारदर्शिता में सुधार करना होगा.

6. बड़ी तस्वीर: देशभर में शिक्षक भर्ती का संकट


Xप्लेन: JSSC कैंसिल, बिहार TRE-4 आंदोलन तैयार! भारत में शिक्षक भर्ती घोटालों का दौर क्यों?

क्या ये सब एक ही बीमारी की अलग-अलग शक्लें हैं?

बिल्कुल हां. चाहे झारखंड की TDPL एजेंसी हो, NTA की NEET लीक हो या बिहार-यूपी का भर्ती विवाद, सबकी जड़ में दो बड़ी बीमारियां हैं:

  1. आउटसोर्सिंग की आंख बंद: झारखंड में TDPL नाम की प्राइवेट एजेंसी ने परीक्षा कराई और उसमें इतनी गड़बड़ी हुई कि पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी. यही हाल NTA का है. हालांकि NTA सरकारी है, लेकिन उसने साइबर सुरक्षा और पेपर हैंडलिंग में ढिलाई बरती. दोनों जगहों पर एक ही गलती है कि टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी का ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ. सरकारें तेजी से भर्ती के चक्कर में निजी कंपनियों पर निर्भर हो गईं, लेकिन उन पर नजर रखना भूल गईं.
  2. राजनीति और नौकरशाही के बीच फंसा अभ्यर्थी: बिहार में 32,388 पदों का ऐलान हो गया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया. यूपी में 69,000 पदों पर भर्ती हुई, लेकिन बैकलॉग (आरक्षण का पुराना हिसाब) अटका पड़ा है. ऐलान राजनेता करते हैं, लेकिन लागू करना नौकरशाहों के हाथ में होता है. इस बीच अभ्यर्थी सड़कों पर उतर जाते हैं. यह कोई अलग-अलग घटना नहीं है, यह हर राज्य की एक जैसी कहानी है.

झारखंड ने परीक्षा रद्द की, तो बिहार की 'नई तैयारी' का क्या मतलब?

झारखंड की घटना ने बिहार के अभ्यर्थियों को और मुखर कर दिया है. झारखंड में 24 दिन का आंदोलन सफल हुआ. बिहार के अभ्यर्थी देख रहे हैं कि अगर जोर दबाव डाला जाए तो सरकारें हिलती हैं, इसलिए उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी.

यहां 'नई तैयारी' का मतलब सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं है, बल्कि 'संघर्ष की नई रणनीति' है. पहले अभ्यर्थी सिर्फ किताबें पढ़ते थे, अब वे 'आंदोलन का पाठ' भी पढ़ रहे हैं. एक राज्य की जीत दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा बन रही है. यानी आने वाले दिनों में अगर बिहार सरकार ने TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं निकाला, तो विधानसभा कूच जैसे कदम और भी तीखे हो सकते हैं. यही वो 'संग्राम' है जिसकी आशंका जताई जा रही है.

इन सभी घटनाओं को एक डोर में पिरोएं तो चार बड़े नतीजे निकलते हैं:

  • विश्वास का संकट: चाहे अभ्यर्थी हो या अभिभावक, अब किसी को भी भर्ती एजेंसियों पर भरोसा नहीं रहा. हर परीक्षा पर लीक का साया मंडराता है.
  • आंदोलन का फॉर्मूला: झारखंड की सफलता ने बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को एक नया रास्ता दिखाया है- 'सड़क पर उतरो, सरकार झुकेगी'. यानी सरकारों पर दबाव बढ़ाने का यह एक परमानेंट टूल बनता जा रहा है.
  • न्यायालय ही आखिरी सहारा: यूपी का मामला कोर्ट में है, NTA पर कोर्ट की निगरानी है. यानी प्रशासनिक एजेंसियां अपनी गलतियां सुधार नहीं पा रही हैं, अब जजों को ही प्रशासन चलाना पड़ रहा है.
  • पारदर्शिता बनाम नियंत्रण: राजस्थान का उदाहरण बताता है कि सरकारें जनता की निगरानी से बचना चाहती हैं, जबकि असल जरूरत स्कूलों को खोलकर सुधार करने की है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 18 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
UP Protest Lucknow Protest NEET UG Explainer NTA Rajasthan Protest BIHAR PROTEST Jharkhand Students Protest JSSC CGL Bihar TRE-4 Protest
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