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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'आने वाले चुनाव में खत्म हो जाएंगे...' बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस नेता को लेकर दे दिया बड़ा बयान

'आने वाले चुनाव में खत्म हो जाएंगे...' बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस नेता को लेकर दे दिया बड़ा बयान

बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर टीएमसी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया. बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दी. चुनाव में जीत के बाद अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 05 May 2026 02:58 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. 207 सीटें जीतकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर टीएमसी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया. सत्ताधारी टीएमसी सरकार के कई बड़े चेहरे इस चुनाव में हार गए, जिसे बड़ी एंटी-इंकंबेंसी का संकेत माना जा रहा है. खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी ही सीट भवानीपुर से हार गईं. बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया. चुनाव में जीत के बाद अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया.

क्या बोले शुभेंदु अधिकारी?

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था. यह उनका का राजनीतिक से रिटायरमेंट है. इस बार भी वे 15000 से ज्यादा वोटों से हार गईं. मुसलमानों ने उन्हें दिल खोलकर वोट दिया. वार्ड नंबर 77 में, वोट देने आए सभी मुसलमानों ने ममता को वोट दिया और हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने मुझे आशीर्वाद दिया और जिताया. यह जीत हिंदुत्व की जीत है. CPM के सभी मजबूत सपोर्टर्स ने मुझे वोट दिया. सभी बंगाली हिंदुओं ने मुझे दिल खोलकर वोट दिया' 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी खत्म और आज ममता बनर्जी भी खत्म आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव भी खत्म हो जाएंगे. सारे हिंदू एक साथ हो गए, CPM के वोटरों ने भी मुझे वोट दे दिया.' आगे कहा कि 'जो गुंडा और चोर हैं उन पर भाजपा सरकार आने वाले दिनों में कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगी. उनके साथ मारपीट करने की जरूरत नहीं है. TMC के जैसे गुंडागर्दी हम लोग नहीं करते. ये हमारे भाजपा के एजेंडे में नहीं है.'

भाजपा नेता अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और इसे हर देशभक्त राष्ट्रवादी की जीत बताया. सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह जीत सिर्फ भाजपा की नहीं, बल्कि हर देशभक्त और राष्ट्रवादी व्यक्ति की जीत है. उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और यह जनादेश विकास, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम है.

Suvendu Adhikari Net Worth: बंगाल में ममता का किला हिलाने वाले शुभेंदु अधिकारी के पास न सोना न गाड़ी, जानें कितनी संपत्ति के हैं मालिक

 

Published at : 05 May 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election West Bengal Election 2026 WB Election 2026
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