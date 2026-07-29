CJP प्रोटेस्ट के बाद भारत में कहां-कहां और क्यों हो रहे आंदोलन?

दिल्ली में CJP का NEET विरोधी आंदोलन 36 दिनों के बाद समाप्त तो हो गया, लेकिन उसकी लहर देशभर में फैल गई है. CJP की सफलता ने पूरे देश के युवाओं और विभिन्न वर्गों को यह संदेश दिया है कि अगर एकजुट होकर आवाज उठाई जाए तो सरकार को झुकना पड़ता है. इसी प्रेरणा के चलते देश के कई राज्यों में अलग-अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू हो गए हैं. आइए जानते हैं कि देश में आखिर कहां-कहां और क्यों भड़क रही है ये आग...

मध्य प्रदेश: किसानों ने CM हाउस को बनाया निशाना

मध्य प्रदेश के भोपाल में करीब 2,000 किसान नर्मदापुरम (होशंगाबाद) रोड पर डेरा डाले हुए हैं. किसानों की मुख्य मांग मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार है. किसानों और प्रशासन के बीच देर रात एक घंटे तक बैठक हुई, लेकिन वह बेनतीजा रही.

प्रशासन ने आंदोलन खत्म कर एक हफ्ते का समय देने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया. किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक 100% मूंग खरीदी और ई-टोकन व्यवस्था खत्म करने का फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन अनिश्चितकाल जारी रहेगा.

किसानों का कहना है कि उन्हें कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात का भरोसा दिया गया, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हुई. इसके चलते उन्होंने बुधवार सुबह मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान कर दिया है. आंदोलन का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है. नर्मदापुरम रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा, जबकि नर्मदापुरम रोड, एम्स, बंसल प्लाजा और कटारा हिल्स रोड पर जाम की स्थिति बनी हुई है. नर्मदापुरम रोड से लगे कुछ स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है.

किसान संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जाट का कहना है, 'प्रशासन ने आंदोलन खत्म कर एक हफ्ते का समय देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसानों ने इसे नामंजूर कर दिया.'

किसानों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात का आश्वासन दिया है

उत्तराखंड: चिपको आंदोलन की फिर से गूंज

उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के विरोध में सैकड़ों स्थानीय लोग, छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता पेड़ों से चिपककर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस परियोजना के तहत हाथी कॉरिडोर से होकर गुजरने वाले इलाके में हजारों पेड़ काटे जाएंगे, जिससे जंगल और वन्यजीवों पर गंभीर असर पड़ेगा. भनियावाला-ऋषिकेश स्ट्रेच पर 4,369 पेड़ काटने और 754 पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने का प्रस्ताव है.

यह आंदोलन ऐतिहासिक चिपको आंदोलन की तर्ज पर चल रहा है. 1973 में चमोली जिले के रैणी गांव से शुरू हुआ चिपको आंदोलन आज एक बार फिर शिवालिक की पहाड़ियों में गूंज रहा है. खास बात यह है कि इस बार के आंदोलन में स्थानीय लोगों के साथ-साथ छात्र और युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हैं. वहीं, दूसरी ओर प्रशासन पुलिस सुरक्षा के बीच परियोजना का काम जारी रखे हुए है.

गुजरात: भूख हड़ताल पर बैठे किसान, मांग है बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा

गुजरात के मोरबी जिले में किसान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. 40 डिग्री की भीषण गर्मी में करीब 100 लोग एक शामियाना के नीचे डेरा डाले हुए हैं, जिनमें करीब 50 महिलाएं हैं. 17 जून से कुछ प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कुछ लोगों को चिकित्सीय सहायता की भी जरूरत पड़ रही है.

किसानों की मांग है कि कच्छ जिले के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन और टावरों के लिए इस्तेमाल की जा रही उनकी जमीन का मुआवजा बढ़ाया जाए.

इस आंदोलन में शामिल ज्यादातर किसान पाटीदार समुदाय से हैं. खास बात यह है कि बीजेपी मंत्री के दो भाई भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हैं. 35 पंचायतों के सरपंचों ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है. धरना स्थल पर आयोजित 'डायरो' (गुजरात की पारंपरिक लोकसभा) में लोक संगीत और घुड़सवारी परेड का भी आयोजन किया जा रहा है.

गुजरात सरकार ने हाल ही में बिजली टावरों के लिए अधिग्रहित कृषि भूमि पर किसानों का मुआवजा बढ़ा दिया है, लेकिन किसान अब भी बाजार मूल्य के बराबर मुआवजे की मांग पर अड़े हैं.

इस आंदोलन में शामिल ज्यादातर किसान पाटीदार समुदाय से हैं.

पंजाब: टोल प्लाजा पर जमकर विरोध, व्यापार समझौते के खिलाफ भी आंदोलन

पंजाब में किसान भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी की मांग को लेकर भी सक्रिय हैं.

इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) ने लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर चार घंटे तक टोल फ्री करने का ऐलान किया है. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने पंजाब के 43 टोल प्लाजाओं पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है. किसान शंभू सीमा पर भी डटे हुए हैं, हालांकि प्रशासन ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक रखा है.

मणिपुर: धमाके के बाद आक्रोश, कर्फ्यू और इंटरनेट बंद

मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले के त्रोंगलाओबी गांव में 6 और 7 अप्रैल की रात हुए एक धमाके में दो बच्चों की मौत हो गई. इसके बाद से मणिपुर में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इम्फाल घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं.

इससे पहले 13 मई 2026 को कांगपोकपी से छह नागा नागरिकों के अगवा होने और उनके शव मिलने के बाद भी यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने 24 घंटे का बंद घोषित किया था. राज्य में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच नृजातीय तनाव 2023 से जारी है, जो अब भी कायम है. मणिपुर में जमीनी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं.

इनसे इतर भी आंदोलनों की भरमार

इसके अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गाय है. यह परियोजना देश की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, जिस पर करीब 45 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. सरकार का दावा है कि इससे 11 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 62 लाख लोगों को पानी और 130 मेगावॉट बिजली उत्पादन होगा.

ग्रामीणों का आरोप है कि परियोजना से प्रभावित लोगों के मुआवजे और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही बांध का निर्माण शुरू कर दिया गया है. ग्रामीणों ने दो महीने पहले भी आंदोलन किया था, लेकिन तब अधिकारियों ने उन्हें सब ठीक कर लेने का आश्वासन देकर आंदोलन स्थगित करा दिया था.

वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 हजार किसानों ने बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मेरठ और बरेली में प्रदर्शन किया. उनकी मांगों में MSP की कानूनी गारंटी, गन्ने की बकाया राशि का तुरंत भुगतान, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को खारिज करना औऱ DAP उर्वरक के कालाबाजारी पर रोक शामिल हैं. किसानों ने 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा और खुले में रसोई बनाकर लंबे आंदोलन की तैयारी की है.

CJP की राह पर चल पड़े आंदोलन

दिल्ली का CJP आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन सफलता की लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है. मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, गुजरात से लेकर पंजाब और मणिपुर तक हर जगह लोग अपनी-अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. कहीं किसान अपनी फसल के दाम के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं पर्यावरण कार्यकर्ता पेड़ बचाने के लिए. कहीं भूख हड़ताल चल रही है, तो कहीं सड़कें जाम कर दी गई हैं.

यह साफ है कि CJP ने सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक पूरी क्रांति की नींव रखी है. अब देखना यह है कि सरकार इन आंदोलनों को कैसे संभालती है़.