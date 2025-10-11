अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की अपने छह दिवसीय भारत दौरे के दौरान शनिवार (11 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचे, जहां उन्हें आलिम की सनद (डिग्री) दी गई. इस खास मौके पर दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर ने पगड़ी पहनाकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को सम्मानित किया. इसके साथ ही आज से आमिर खान मुत्तकी मौलाना कहे जाएंगे. बता दें कि आलिम का कोर्स करने वाले को सनद (डिग्री) आखिरी साल में दी जाती है.

सहारनपुर पुलिस के अनुसार, देवबंद में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुतक्की ने दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं, विद्वानों और प्रशासकों से मुलाकात की. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की की शाम तक दिल्ली लौटने की संभावना है. अमीर खान मुतक्की के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. इस दौरान पुलिस व खुफिया इकाइयों को तैनात किया गया था. इससे पहले दारुल उलूम कार्यालय के प्रभारी मुफ्ती रेहान उस्मानी ने दौरे की पुष्टि करते हुए कहा कि अफगान मंत्री के स्वागत की तैयारियां की जा रही है. उन्होंने PTI-भाषा से कहा, 'पहले हमें उम्मीद थी कि वह दो दिन रुकेंगे, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण दौरा केवल एक दिन का रहेगा.

मौलाना अरशद मदनी से की मुलाकात

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की ने दारुल उलूम के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और अन्य वरिष्ठ उलेमा से मुलाकात की. इसके अलावा रविवार को अफगान विदेश मंत्री आगरा जाकर ताजमहल के दीदार करेंगे. अधिकारियों के अनुसार, वह सुबह आठ बजे के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली से रवाना होंगे और पूर्वाह्न 11 बजे तक वहां पहुंचेंगे. उन्हें इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट से ताजमहल ले जाया जाएगा और वह वहां करीब डेढ़ घंटा बिताएंगे, जिसके बाद दोपहर में दिल्ली लौट आएंगे. आगरा जिला प्रशासन ने इस उच्च-स्तरीय दौरे के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं.

भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर मुतक्की

तालिबान के सत्ता में आने के चार साल बाद किसी वरिष्ठ मंत्री की भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है. यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय हो रहा है जब भारत और अफगानिस्तान दोनों के पाकिस्तान के साथ खासकर सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर संबंध तनावपूर्ण हैं.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर बैन, तालिबान की जमकर आलोचना