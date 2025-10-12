अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की एक सप्ताह के दौरे पर भारत आए हैं. तालिबान राज आने के बाद पहली बार वहां के किसी बड़े नेता का भारत दौरा है. हाल ही में उन्होंने दिल्ली स्थित अफगानी दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, लेकिन उसमें किसी भी महिला पत्रकार को जाने की इजाजत न मिलने के कारण पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है. इसी कड़ी में अब कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद का बयान आया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को दिल्ली में बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमें अफगानिस्तान नामक देश के विदेश मंत्री को आमंत्रित ही नहीं करना चाहिए था, जिसे ऐसे पुरुषों द्वारा चलाया जाता है जो महिलाओं के खिलाफ हैं.

#WATCH | Delhi: On the absence of women journalists in Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi's press conference, Congress leader Shama Mohamed says, "We should not have invited the foreign minister of a country called Afghanistan, which is run by men who are against… pic.twitter.com/DILqTW1iOw — ANI (@ANI) October 12, 2025

वो महिलाओं को ढंककर रखते हैं: शमा मोहम्मद

शमा मोहम्मद ने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार महिलाओं को स्कूल जाने की अनुमति नहीं देती है. वे महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने नहीं देते हैं और वो महिलाओं को ढंककर रखते हैं. उनको वहां पर कोई अधिकार नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं यह समझ नहीं पा रही हूं कि हमारी कूटनीति इतनी कम हो गई है कि हमें उन्हें आमंत्रित करने की आवश्यकता है.

'भारत सरकार ने उनके साथ इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया'

मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए शमा मोहम्मद ने कहा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला और पुरुष दोनों पत्रकार शामिल होते हैं. भारत सरकार ने उनके साथ इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया और क्यों नहीं कहा कि सुनो हमारी महिला पत्रकार भी इसमें शामिल होंगी. चाहे जो भी कहा या किया गया हो, किसी भी विदेशी देश को, भले ही वह उनका दूतावास हो, उस देश के नियमों का पालन करना चाहिए जो उनकी मेजबानी करता है.

ये भी पढ़ें

'आज भी राष्ट्रपति ट्रंप बताते हैं...', PM मोदी के साथ मुलाकात के बाद बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर